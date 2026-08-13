Гребной канал в Инорсе примет одни из соревнований Спартакиады народов России

Торжественное открытие соревнований пройдёт 15 августа в 19:00 на территории комплекса сооружений для гребного слалома (набережная Моторостроителей, 20).

В состязаниях по гребле примут участие свыше 140 человек — среди них 108 спортсменов, а также тренеры, судьи и другие специалисты. За награды поборются представители 18 регионов России.

Программа включает пять дисциплин гребного слалома: К‑1 (каяк‑одиночка) среди мужчин и женщин, С‑1 (каноэ‑одиночка) среди мужчин и женщин, а также особую дисциплину — К‑1‑экстрим.

В К‑1 спортсмены выступают на одноместных каяках, используя двухлопастное весло, а в С‑1 — на одноместных каноэ с однолопастным веслом. Победа зависит не только от скорости, но и от точности: любые ошибки оборачиваются штрафными секундами и могут заметно повлиять на итоговые результаты.

Особый интерес вызывает дисциплина К‑1‑экстрим — самая зрелищная часть программы. В отличие от классического слалома, здесь спортсмены соревнуются непосредственно друг с другом, что делает борьбу более напряжённой, тактической и непредсказуемой.

Расписание ключевых событий:

15 августа (день приезда команд). Пройдут официальные тренировки, комиссия по допуску участников и подготовка трассы. Для зрителей первым событием станет показательный заезд — он начнётся в 18:00. В 19:00 состоится торжественная церемония открытия.

Пройдут официальные тренировки, комиссия по допуску участников и подготовка трассы. Для зрителей первым событием станет показательный заезд — он начнётся в 18:00. В 19:00 состоится торжественная церемония открытия. 16 августа (воскресенье). Старт основной борьбы за медали. В программе — индивидуальная гонка К‑1 среди мужчин (10:00–12:30, стартовый интервал — 90 секунд) и индивидуальная гонка С‑1 среди женщин (14:00–16:00, стартовый интервал — 90 секунд). Перед стартами пройдут организационные мероприятия: в 08:30 начнёт работу секретариат, в 09:00 — сбор судей и установочный семинар.

Старт основной борьбы за медали. В программе — индивидуальная гонка К‑1 среди мужчин (10:00–12:30, стартовый интервал — 90 секунд) и индивидуальная гонка С‑1 среди женщин (14:00–16:00, стартовый интервал — 90 секунд). Перед стартами пройдут организационные мероприятия: в 08:30 начнёт работу секретариат, в 09:00 — сбор судей и установочный семинар. 17 августа (понедельник). На воду выйдут мужчины в дисциплине С‑1 (10:00–12:30) и женщины в дисциплине К‑1 (14:00–16:00). Стартовый интервал — 90 секунд. Организационные мероприятия начнутся в 08:30 (работа секретариата), в 09:00 пройдёт сбор судей и семинар.

На воду выйдут мужчины в дисциплине С‑1 (10:00–12:30) и женщины в дисциплине К‑1 (14:00–16:00). Стартовый интервал — 90 секунд. Организационные мероприятия начнутся в 08:30 (работа секретариата), в 09:00 пройдёт сбор судей и семинар. 18 августа (вторник, финальный день). Программа посвящена К‑1‑экстрим. С 10:00 до 11:30 пройдёт квалификация (стартовый интервал — 60 секунд), затем — перерыв на обед. Финальная часть соревнований запланирована на 13:00–15:00. В 16:00 состоится награждение команд.

Параллельно пройдут соревнования по плаванию на открытой воде: в них примут участие 30 атлетов из 9 регионов страны. Старты намечены на 14–15 августа, расписание уточняется.

Всех жителей и гостей Башкортостана приглашают поддержать спортсменов. Вход на мероприятия свободный, возрастное ограничение — 0+.

Источник: Минспорта РБ

Справочно: Спартакиада народов России – одно из крупнейших спортивных событий страны и является главным этапом отбора сильнейших спортсменов в национальные сборные для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил Министр спорта Российской Федерации, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на спартакиаде откроет спортсменам путь в состав сборной России. Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях. В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей. Башкортостан станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.