Гребной канал в Инорсе примет одни из соревнований Спартакиады народов России

Торжественное открытие соревнований пройдёт 15 августа в 19:00 на территории комплекса сооружений для гребного слалома (набережная Моторостроителей, 20).
В состязаниях по гребле примут участие свыше 140 человек — среди них 108 спортсменов, а также тренеры, судьи и другие специалисты. За награды поборются представители 18 регионов России.
Программа включает пять дисциплин гребного слалома: К‑1 (каяк‑одиночка) среди мужчин и женщин, С‑1 (каноэ‑одиночка) среди мужчин и женщин, а также особую дисциплину — К‑1‑экстрим.
В К‑1 спортсмены выступают на одноместных каяках, используя двухлопастное весло, а в С‑1 — на одноместных каноэ с однолопастным веслом. Победа зависит не только от скорости, но и от точности: любые ошибки оборачиваются штрафными секундами и могут заметно повлиять на итоговые результаты.
Особый интерес вызывает дисциплина К‑1‑экстрим — самая зрелищная часть программы. В отличие от классического слалома, здесь спортсмены соревнуются непосредственно друг с другом, что делает борьбу более напряжённой, тактической и непредсказуемой.
Расписание ключевых событий:
Параллельно пройдут соревнования по плаванию на открытой воде: в них примут участие 30 атлетов из 9 регионов страны. Старты намечены на 14–15 августа, расписание уточняется.
Всех жителей и гостей Башкортостана приглашают поддержать спортсменов. Вход на мероприятия свободный, возрастное ограничение — 0+.
Источник: Минспорта РБ
Справочно: Спартакиада народов России – одно из крупнейших спортивных событий страны и является главным этапом отбора сильнейших спортсменов в национальные сборные для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил Министр спорта Российской Федерации, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на спартакиаде откроет спортсменам путь в состав сборной России. Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях. В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей. Башкортостан станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.