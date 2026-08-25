Воспитанник МАУ ДО «ДЮСШ №2» занял второе место в летнем биатлоне

Спортсмен МАУ ДО «ДЮСШ №2» Максим Клепиков стал серебряным призёром в спринтерской гонке на дистанции 6 км.

Его тренер — преподаватель Анатолий Александрович Радаев.

По информации МАУ ДО «ДЮСШ №2»