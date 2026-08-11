В Уфе стартовала Спартакиада народов России по фехтованию

Торжественную церемонию открытия посетили высокопоставленные гости: заместитель Премьер‑министра Правительства РБ, министр спорта республики Руслан Тагирович Хабибов и президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной страны, олимпийский чемпион Ильгар Яшарович Мамедов.

Руслан Хабибов отметил особую важность турнира: «Соревнования — это шанс для наших фехтовальщиков показать своё мастерство и побороться за право выступать на крупнейших международных стартах. Для республики большая честь принимать такое значимое событие».

Ильгар Мамедов высоко оценил площадку: «Центр фехтования в Уфе — один из лучших не только в России, но и в мире. Мы благодарны руководству Башкортостана за возможность провести здесь столь крупный турнир».

В состязаниях участвуют 400 спортсменов из 24 регионов страны. Программа включает личные и командные турниры по трём видам оружия — рапире, шпаге и сабле.

За сборную Республики Башкортостан выступают титулованные спортсмены:

среди мужчин — олимпийский чемпион Рио‑2016 Тимур Сафин, победитель первенства мира среди юниоров 2021 года Егор Баранников, серебряный призёр первенства мира среди молодёжи 2025 года Искандер Булатов, победитель первенства Европы среди юниоров 2016 года Владислав Журавлёв;

среди женщин — олимпийская чемпионка Токио‑2020 Аделина Загидуллина, победительница первенства мира среди юниоров 2021 года Адэлина Бикбулатова, чемпионка мира и Европы 2019 года Анастасия Иванова, победительница первенства мира среди юниоров 2021 года Полина Хаертдинова, а также победительница Игр стран СНГ 2025 года Таисия Ларькина.

Уже есть первые успехи: Егор Баранников завоевал бронзовую медаль в личном зачёте по рапире — она стала первой наградой для сборной Башкортостана на этих соревнованиях.

Расписание турниров:

11 августа — личное первенство среди женщин‑рапиристок: старт в 10:00, финальные поединки — в 17:30.

— личное первенство среди женщин‑рапиристок: старт в 10:00, финальные поединки — в 17:30. 12 августа — командные соревнования по рапире: мужчины (с 10:00), женщины (с 12:30); финалы — у мужчин в 16:40, у женщин в 18:00.

— командные соревнования по рапире: мужчины (с 10:00), женщины (с 12:30); финалы — у мужчин в 16:40, у женщин в 18:00. 13 августа — личные соревнования по шпаге среди мужчин: начало в 10:00, финал — в 16:45.

— личные соревнования по шпаге среди мужчин: начало в 10:00, финал — в 16:45. 14 августа — личный турнир женщин‑шпажисток: старт в 10:00, финал — в 17:00.

— личный турнир женщин‑шпажисток: старт в 10:00, финал — в 17:00. 15 августа — командные состязания по шпаге: мужчины (с 10:00), женщины (с 12:00); финалы — у мужчин в 15:00, у женщин в 15:50.

— командные состязания по шпаге: мужчины (с 10:00), женщины (с 12:00); финалы — у мужчин в 15:00, у женщин в 15:50. 16 августа — личные соревнования по сабле среди мужчин: начало в 11:00, финалы — в 15:20.

— личные соревнования по сабле среди мужчин: начало в 11:00, финалы — в 15:20. 17 августа — личный турнир женщин‑саблисток: старт в 11:00, финалы — в 15:20.

— личный турнир женщин‑саблисток: старт в 11:00, финалы — в 15:20. 18 августа — завершающий день: командный турнир по сабле (мужчины — с 11:00, женщины — с 13:00); финалы — у мужчин в 16:30, у женщин в 17:15.

Приглашаем жителей и гостей Башкортостана прийти и поддержать спортсменов! Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Фото: Ильшат Ахметов

Справочно:

Спартакиада народов России – одно из крупнейших спортивных событий страны и является главным этапом отбора сильнейших спортсменов в национальные сборные для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил Министр спорта Российской Федерации, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на спартакиаде откроет спортсменам путь в состав сборной России.

Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях.

В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей.

Башкортостан станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.