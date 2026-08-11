В Уфе стартовала Спартакиада народов России по фехтованию

Торжественную церемонию открытия посетили высокопоставленные гости: заместитель Премьер‑министра Правительства РБ, министр спорта республики Руслан Тагирович Хабибов и президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной страны, олимпийский чемпион Ильгар Яшарович Мамедов.
Руслан Хабибов отметил особую важность турнира: «Соревнования — это шанс для наших фехтовальщиков показать своё мастерство и побороться за право выступать на крупнейших международных стартах. Для республики большая честь принимать такое значимое событие».
Ильгар Мамедов высоко оценил площадку: «Центр фехтования в Уфе — один из лучших не только в России, но и в мире. Мы благодарны руководству Башкортостана за возможность провести здесь столь крупный турнир».
В состязаниях участвуют 400 спортсменов из 24 регионов страны. Программа включает личные и командные турниры по трём видам оружия — рапире, шпаге и сабле.
За сборную Республики Башкортостан выступают титулованные спортсмены:
Уже есть первые успехи: Егор Баранников завоевал бронзовую медаль в личном зачёте по рапире — она стала первой наградой для сборной Башкортостана на этих соревнованиях.
Расписание турниров:
Приглашаем жителей и гостей Башкортостана прийти и поддержать спортсменов! Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.
Фото: Ильшат Ахметов
Справочно:
Спартакиада народов России – одно из крупнейших спортивных событий страны и является главным этапом отбора сильнейших спортсменов в национальные сборные для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил Министр спорта Российской Федерации, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на спартакиаде откроет спортсменам путь в состав сборной России.
Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях.
В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей.
Башкортостан станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.