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Спорт
26 Августа , 07:00

Десять бойцов из Башкирии сразятся на турнире по кулачным боям

Уфа готовится к крупному спортивному событию: 29 августа во Дворце борьбы пройдёт второй в истории республики профессиональный турнир по кулачным боям «Прайм Файтинг Чемпионшип». Турнир организован в рамках госпрограммы «Спорт России».

Десять бойцов из Башкирии сразятся на турнире по кулачным боямДесять бойцов из Башкирии сразятся на турнире по кулачным боям
Десять бойцов из Башкирии сразятся на турнире по кулачным боям

Это второе масштабное мероприятие лиги в Уфе в 2026 году. В феврале, 14 числа, здесь уже состоялся турнир, главным событием которого стал реванш между Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым и Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым. Тогда победу по единогласному решению судей одержал башкирский спортсмен.

На грядущих соревнованиях выступят бойцы из четырёх стран: России, Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Башкортостан представят десять спортсменов — они поборются за победу в шести весовых категориях.

Центральным поединком вечера станет чемпионский бой в новой для Ильнара «Хантера» Ишимбаева категории — до 84 кг. Бывший чемпион Prime FL в весе до 77 кг встретится на ринге с Бобуром Курбоновым из Узбекистана. Этот бой откроет новый этап в спортивной карьере Ишимбаева.

Зрителей ожидает 11 ярких поединков. Среди участников — Руслан Гайнутдинов, профессиональный боксёр и боец на голых кулаках, который в этом году стал сотрудником Аварийно‑спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Накануне турнира, 28 августа, пройдёт церемония медиавзвешивания бойцов — она состоится в пространстве «АРТ‑Квадрат». Следить за боями можно будет в прямом эфире: трансляция будет доступна в группе «VK Спорт»

16+

Источник и фото: «Молодёжная газета»

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