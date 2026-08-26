Десять бойцов из Башкирии сразятся на турнире по кулачным боям

Это второе масштабное мероприятие лиги в Уфе в 2026 году. В феврале, 14 числа, здесь уже состоялся турнир, главным событием которого стал реванш между Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым и Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым. Тогда победу по единогласному решению судей одержал башкирский спортсмен.

На грядущих соревнованиях выступят бойцы из четырёх стран: России, Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Башкортостан представят десять спортсменов — они поборются за победу в шести весовых категориях.

Центральным поединком вечера станет чемпионский бой в новой для Ильнара «Хантера» Ишимбаева категории — до 84 кг. Бывший чемпион Prime FL в весе до 77 кг встретится на ринге с Бобуром Курбоновым из Узбекистана. Этот бой откроет новый этап в спортивной карьере Ишимбаева.

Зрителей ожидает 11 ярких поединков. Среди участников — Руслан Гайнутдинов, профессиональный боксёр и боец на голых кулаках, который в этом году стал сотрудником Аварийно‑спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Накануне турнира, 28 августа, пройдёт церемония медиавзвешивания бойцов — она состоится в пространстве «АРТ‑Квадрат». Следить за боями можно будет в прямом эфире: трансляция будет доступна в группе «VK Спорт»

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Источник и фото: «Молодёжная газета»