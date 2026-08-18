Папина дочка

С этого фотоснимка на вас смотрит не просто счастливая девочка, а чемпионка Башкирии по кикбоксингу, которая мечтает стать успешным боксёром. Кире Патлун девять лет, шесть из них она занимается в клубе единоборств «Витязь» у Дамира Маратовича Хисматуллина и Данилы Михайловича Белоклокова.

– Мне было три года, и меня обижали, – рассказывает Кира о том, как папа привёл её в спорт.

– Где тебя обижали в три года? В садике?

– Да почему-то везде: в садике, во дворе и даже на море. А теперь я умею постоять за себя.

– Но ты на этом не остановилась?

– Да, потом я научилась побеждать. Помню, как в пять лет пришла на первые свои соревнования и сразу выиграла. А на чемпионате Башкирии в Уфе победила в свой день рождения: мне исполнилось девять.

– Научи других детей побеждать. Что для этого нужно делать?

– Нужно выплёскивать свою здоровую злость и никогда не думать, что ты проиграешь. Надо настраиваться на победу и очень сильно стараться. Как говорит мой тренер, «вы обманываете самих себя, если пытаетесь обмануть нас на тренировках». Надо выкладываться по полной.

– И тебе никогда не хочется себя пожалеть и побездельничать?

– Всегда хочется! Но ещё больше мне хочется побеждать. Становиться лучше и расти, не идти вниз. Я без спорта уже не смогу.

– У тебя есть желание стать мастером спорта? Чемпионкой мира?

– Такое желание есть у всех, я думаю. Я буду к этому стремиться. Хочу быть и профессиональным боксёром, и зубным врачом.

Кира – настоящая девочка: красивая, с трогательной улыбкой, любит рисовать котят и цветы. И она уверена: сегодня девчонкам нужно уметь постоять за себя:

– Если кто-то решит вас обидеть, защитников может не оказаться рядом. Придётся вставать за себя самой. Если сама себя не защитишь – никто не защитит.

– Как ты относишься к своим соперницам?

– Плохо.

– ?

– Я понимаю, что должна их победить, и мне уже не трудно наносить удары. На ринге все бьют друг друга. А как по-другому? Бегать от соперника по рингу? Выйдешь с соревнований с позором. Приходится бить. При этом до боя ко мне подходят мои соперницы и знакомятся со мной. То есть женская дружба существует. Мы с моей соперницей по боксу Аминой из Казани всегда бываем вместе на соревнованиях.

– говорит– Как твои одноклассники и товарищи по двору относятся к тому, что ты спортсменка?

– Хорошо. С мальчиками и девочками во дворе мы играем в футбол. Один мой ровесник, который всегда задирает девочек, пришёл в наш клуб, я его забоксировала, и он ушёл, передумал заниматься. Думаю, он смог бы стать хорошим спортсменом, если бы старался и перестал бить девочек.

– Как быть, если тебя буллят в школе?

– Нельзя терпеть. Если вам говорят обидные слова, нужно решать вопрос словами. За слова бить нельзя. Но если вас бьют, пинают ваш рюкзак – вы можете подойти и ударить в ответ.

– Расскажи, чем хороши такие виды спорта, как бокс и кикбоксинг?

– Вы никогда не будете бояться и всегда можете защитить и себя, и других. И у вас появятся настоящие друзья – как своего, так и противоположного пола.

– За что ты благодарна папе?

– Он мой лучший друг. Он со мной тренируется, благодаря ему я достигаю высот. У меня дома даже боксёрская груша есть.

– У Киры был слабый характер, она часто плакала, а бокс помог ей стать более стойкой – мне нравится результат, – говорит Вячеслав Иванович, папа Киры (он электромонтёр, спортом занимается как любитель). – Например, когда я спрашиваю: «Кира, если ты понимаешь, что проигрываешь, почему не сдаёшься в первом раунде?», она отвечает: «Мне стыдно. Я держусь все три раунда».

– Расскажите, какая она – отцовская любовь?

– Сразу она не появляется. Рождается постепенно, из ответственности. Я всегда мечтал о дочке. Нас в семье было трое сыновей, я младший. Дочка – это счастье для отца. Я уважаю мнение Киры во всём. Что касается спорта, каждый год спрашиваю: «Мы продолжаем?». И целый год не меняем решения.

Мама Регина Рашитовна юрист, имеет спортивный разряд по жиму штанги, осенью будет выполнять КМС.

Родители знают, как мотивировать маленьких спортсменов:

– В прошлом году мы собирались на море, и я пообещал Кире: восемь раз подтянешься на турнике – у тебя будет своя банковская карточка, сама будешь совершать покупки в поездке. За месяц, пока я был на вахте, она себя натренировала. Сейчас я снова уезжаю на работу, и за это время подтягиваться научатся Кирины друзья и подруги: когда приеду, отпразднуем их успехи кока-колой и мороженым.

Екатерина ЯКОВЛЕВА, Алсу КАРИМОВА, Сафина ГАББАСОВА, Божена ЧЕРНОМЫРДИНА