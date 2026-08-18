В Башкирию вновь придет тепло

18 августа в республике местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, ночью и утром — туман. Ветер западный, умеренный, при грозах порывы до сильного. Ночью температура составит +6…+11°, днём воздух прогреется до +18…+23°, на юго-востоке — до +28°.

19 августа местами кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Ночью +8…+13°, днём +22…+27°.

20 августа местами кратковременные дожди, ночью без существенных осадков. Ветер переменных направлений, слабый, днём юго-западный, умеренный. Ночью +8…+13°, днём +22…+27°.

По данным Башгидромета.

Фото: Лейла Аралбаева | ИА «Башинформ».