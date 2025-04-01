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1 Апреля , 12:34

Открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Граждане могут внести свой вклад в позитивные изменения в стране, представив свои идеи на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года. После этого эксперты выберут топ-100 идей, а наиболее перспективные из них будут представлены руководству страны на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде в июле.  

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти ключевым направлениям, соответствующим национальным инициативам и целям развития Российской Федерации до 2030 года:

  • Национальная социальная инициатива (НСИ): Отбор проходит по двум темам – социальные инициативы и городское развитие. Обе направлены на улучшение качества жизни, но решают разные задачи. Социальные проекты включают поддержку общества через новые технологии в медицине, образовании и социальной помощи. Городское развитие фокусируется на новых формах занятости, улучшении транспортной связанности и создании умных городов.
  • Национальная предпринимательская инициатива (НПИ): Идеи принимаются по темам «новый бизнес» и «креативная экономика». Они направлены на развитие инноваций, поддержку предпринимательства и создание условий для экономического роста.
  • Национальная технологическая инициатива (НТИ): Важны идеи по гражданско-военным технологиям и «Платформе НТИ», которые должны укрепить страну и обеспечить ее безопасность.
  • Национальная кадровая инициатива (НКИ): Фокус на проектах, помогающих раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику квалифицированными кадрами. Поддерживаются инициативы по профессиям будущего и программам подготовки.
  • Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ): Идеи направлены на сохранение природы, адаптацию к климатическим изменениям и устойчивое развитие. Также важны проекты по управлению водными ресурсами, экономике замкнутого цикла и минимизации отходов.

Любой житель России может подать заявку, зарегистрировавшись на платформе и выбрав номинацию. Эксперты будут оценивать идеи с момента их поступления, а лучшие проекты будут представлены на Форуме в Нижнем Новгороде.

 

Изображение: идея.росконгресс.рф

Автор:Юлия Кононова
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