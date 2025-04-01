Открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти ключевым направлениям, соответствующим национальным инициативам и целям развития Российской Федерации до 2030 года:

Национальная социальная инициатива (НСИ): Отбор проходит по двум темам – социальные инициативы и городское развитие. Обе направлены на улучшение качества жизни, но решают разные задачи. Социальные проекты включают поддержку общества через новые технологии в медицине, образовании и социальной помощи. Городское развитие фокусируется на новых формах занятости, улучшении транспортной связанности и создании умных городов.

Национальная предпринимательская инициатива (НПИ): Идеи принимаются по темам «новый бизнес» и «креативная экономика». Они направлены на развитие инноваций, поддержку предпринимательства и создание условий для экономического роста.

Национальная технологическая инициатива (НТИ): Важны идеи по гражданско-военным технологиям и «Платформе НТИ», которые должны укрепить страну и обеспечить ее безопасность.

Национальная кадровая инициатива (НКИ): Фокус на проектах, помогающих раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику квалифицированными кадрами. Поддерживаются инициативы по профессиям будущего и программам подготовки.

Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ): Идеи направлены на сохранение природы, адаптацию к климатическим изменениям и устойчивое развитие. Также важны проекты по управлению водными ресурсами, экономике замкнутого цикла и минимизации отходов.

Любой житель России может подать заявку, зарегистрировавшись на платформе и выбрав номинацию. Эксперты будут оценивать идеи с момента их поступления, а лучшие проекты будут представлены на Форуме в Нижнем Новгороде.

Изображение: идея.росконгресс.рф