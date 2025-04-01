Две жительницы Башкирии нашли банковскую карту и устроили себе шопинг

В транспортную полицию Уфы обратилась 40-летняя местная жительница, сообщив об утере банковской карты. Вернувшись из магазина, женщина обнаружила пропажу. Проверив онлайн-банк, она заметила недавние списания на сумму свыше 3000 рублей. После блокировки карты уфимка обратилась в правоохранительные органы.

Изучив записи камер видеонаблюдения в магазинах, где были совершены покупки, оперативники транспортной полиции Уфы выявили и задержали двух подозреваемых в краже. Ими оказались две уфимки, 55 и 58 лет. Они сознались, что нашли утерянную карту возле железнодорожных путей в парке Якутова и, воспользовавшись бесконтактной оплатой без ПИН-кода, потратили 3286 рублей в двух магазинах, купив шоколад, кофе, вино и футболки, после чего выбросили карту.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ, часть 3 (кража). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет.

«Если вы нашли банковскую карту, не снимайте деньги и не расплачивайтесь ею в магазинах. Подобные действия квалифицируются как кража с банковского счета», — подчеркнули в транспортной полиции Уфы.

Источник и фото: ИА "Башинформ".