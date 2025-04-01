+7 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
1 Апреля , 09:50

Две жительницы Башкирии нашли банковскую карту и устроили себе шопинг

В Уфе транспортные полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в хищении денег с чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Две жительницы Башкирии нашли банковскую карту и устроили себе шопинг
Две жительницы Башкирии нашли банковскую карту и устроили себе шопинг

В транспортную полицию Уфы обратилась 40-летняя местная жительница, сообщив об утере банковской карты. Вернувшись из магазина, женщина обнаружила пропажу. Проверив онлайн-банк, она заметила недавние списания на сумму свыше 3000 рублей. После блокировки карты уфимка обратилась в правоохранительные органы.

Изучив записи камер видеонаблюдения в магазинах, где были совершены покупки, оперативники транспортной полиции Уфы выявили и задержали двух подозреваемых в краже. Ими оказались две уфимки, 55 и 58 лет. Они сознались, что нашли утерянную карту возле железнодорожных путей в парке Якутова и, воспользовавшись бесконтактной оплатой без ПИН-кода, потратили 3286 рублей в двух магазинах, купив шоколад, кофе, вино и футболки, после чего выбросили карту.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ, часть 3 (кража). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет.

«Если вы нашли банковскую карту, не снимайте деньги и не расплачивайтесь ею в магазинах. Подобные действия квалифицируются как кража с банковского счета», — подчеркнули в транспортной полиции Уфы.

Источник и фото: ИА "Башинформ". 

Автор:Юлия Кононова
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru