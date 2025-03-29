Боец СВО с позывным "Кулак" – в родном ТЦ у волонтёров

На волонтёрской площадке «Вместе к Победе России» побывал боец с позывным "Кулак". Он работал здесь охранником (в ТЦ «Аструм»). С первых дней СВО ушёл добровольцем на спецоперацию. Он был рад встрече с волонтёрами и своими коллегами. Принёс с собой сладости.

Ему подарены традиционные изделия из флиса, а также мыло"Супер-герой"и Чебурашка-талимсан.

За чашкой чая он рассказал о военных действиях, трудностях и подвигах сослуживцев.

Звучали пожелания скорейшего возвращения с победой! Живым и здоровым!