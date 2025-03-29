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29 Марта , 22:27

Боец СВО с позывным "Кулак" – в родном ТЦ у волонтёров

На волонтёрской площадке «Вместе к Победе России» побывал  боец  с позывным "Кулак". Он работал  здесь охранником  (в ТЦ «Аструм»). С первых дней СВО ушёл  добровольцем на спецоперацию. Он был рад встрече с волонтёрами и своими коллегами. Принёс с собой  сладости. Ему подарены традиционные изделия из флиса, а также мыло"Супер-герой"и Чебурашка-талимсан. За чашкой чая он рассказал о военных действиях, трудностях и подвигах  сослуживцев. Звучали пожелания скорейшего  возвращения с победой! Живым и здоровым!

Боец СВО с позывным "Кулак" – в родном ТЦ у волонтёров
Боец СВО с позывным "Кулак" – в родном ТЦ у волонтёров

На волонтёрской площадке «Вместе к Победе России» побывал  боец  с позывным "Кулак". Он работал  здесь охранником  (в ТЦ «Аструм»). С первых дней СВО ушёл  добровольцем на спецоперацию. Он был рад встрече с волонтёрами и своими коллегами. Принёс с собой  сладости.

Ему подарены традиционные изделия из флиса, а также мыло"Супер-герой"и Чебурашка-талимсан.

За чашкой чая он рассказал о военных действиях, трудностях и подвигах  сослуживцев.

Звучали пожелания скорейшего  возвращения с победой! Живым и здоровым!

Боец СВО с позывным "Кулак" – в родном ТЦ у волонтёров
Боец СВО с позывным "Кулак" – в родном ТЦ у волонтёров
Боец СВО с позывным "Кулак" – в родном ТЦ у волонтёров
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