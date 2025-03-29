Россиянки становятся жертвами новой мошеннической схемы

Мошенники, как сообщает тг-канал «Лапша Медиа», находят жертв в городских пабликах, начинают общение и постепенно завоевывают доверие, представляясь успешными владельцами сети салонов красоты.

В определенный момент женщине предлагают подарок — бесплатные премиум-процедуры. Для записи на них жертве отправляют ссылку, ведущую на сайт, стилизованный под известную сеть салонов. Пользовательницам Android предлагают скачать «фирменное» приложение, которое на самом деле является вредоносной программой, позволяющей злоумышленникам удаленно управлять устройством. Владельцам iPhone предлагают подтвердить запись через Apple ID. После ввода кода двухфакторной аутентификации контроль над устройством переходит к мошенникам.

Фото: ИА “Башинформ”.

Источник: тг-канал «Лапша Медиа».