Спасатель Ильвир Кашаев: Снегоболотоход «Бурлак» оказался незаменим в Азово

Вадим Богданов, начальник поисково-спасательного подразделения Центрального поисково-спасательного отряда, отметил, что в условиях паводка сложность работы значительно возрастает. «Рабочий день напрямую зависит от паводковой обстановки. Люди встречают спасателей с надеждой, что им помогут и не оставят в беде. Наша работа требует высокого профессионализма, здесь нет места эмоциям», — подчеркнул он.

Спасатель Алексей Милонов, участвовавший в эвакуации жителей села Азово, вспомнил, как с коллегой пробирался среди льдин. «Больше всего запомнилась бабушка со сломанной ногой, которую мы вытаскивали через окно. Она долго благодарила нас. Были и те, кого приходилось уговаривать сесть в лодку. Также запомнились животные, стоявшие по шею в воде», — рассказал он. Алексей дал совет жителям: «Ценные вещи нужно поднимать на верхние этажи, животных отгонять на возвышенность, брать документы и следовать в пункт временного размещения. Главное — не ждать, пока дом окажется под водой».

Ильвир Кашаев, спасатель ЦПСО, отметил, что его работа давно стала частью жизни. «Я всегда готов прийти на помощь, независимо от того, на работе я или нет. Сложные условия не пугают — после успешной операции я чувствую, что сделал доброе дело», — сказал он. Он также рассказал о технике, используемой спасателями: «Весной особенно важны вездеходы, аэролодки, судна на воздушной подушке. Вертолет Ка-32, моторные лодки и снегоболотоход «Бурлак» также незаменимы. В Азово «Бурлак» оказался крайне полезен, так как в некоторых местах обычная техника не могла пройти из-за льда».

Спасатели продолжают совершенствовать свои навыки и готовы к новым вызовам, чтобы помочь жителям республики в сложных ситуациях.

Снегоболотоход «Бурлак» приобретен по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова, в рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил, в июне прошлого года.

«Бурлак» способен развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 6 км/ч по воде за счет вращения колес и винта, что делает его универсальным средством передвижения. Запас хода по суше составляет 1000 км. Грузоподъемность вездехода впечатляет: на твердой поверхности он способен поднять 3 тонны, а на плаву — 1,5 тонны. Это делает «Бурлак» эффективным и надежным средством для спасательных операций.

Фото предоставлено пресс-службой Госкомитета РБ по ЧС и МЧС по РБ.

Источник: Молодежная газета

Желающим откликнуться на сбор гуманитарной помощи для жителей деревни Азово, пострадавших от паводка можно привезти:

- матрасы

- подушки

- одеяла

- куртки 48-54 размеров

- резиновые сапоги

Можно сделать добровольный перевод денежных средств для оказания помощи пострадавшим. Номер для перевода:

+79373571191 – Ольга Александровна Б.

Сбербанк. Назначение перевода:

ПАВОДОК