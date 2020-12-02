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75 лет Победы
Жизнь без опасностей
Жизнь без опасностей
2 Декабря 2020, 19:28
Не открывайте двери мошенникам-газовикам!
Жизнь без опасностей
1 Декабря 2020, 17:03
Студенты спасены, пожар потушен
Жизнь без опасностей
30 Ноября 2020, 12:09
Правила пользования газовыми приборами
Жизнь без опасностей
30 Ноября 2020, 12:04
Правила пожарной безопасности для автомобилистов
Жизнь без опасностей
29 Ноября 2020, 21:37
Мобильное приложение МЧС – ваш личный помощник при ЧС!
Жизнь без опасностей
29 Ноября 2020, 16:46
Правила использования газа в быту
Жизнь без опасностей
29 Ноября 2020, 16:38
Действия при возникновении пожара в автобусе
Жизнь без опасностей
28 Ноября 2020, 18:43
Если вы почувствовали запах газа в квартире
Жизнь без опасностей
28 Ноября 2020, 18:40
Пожарная безопасность при эксплуатации электронагревательных приборов
Жизнь без опасностей
27 Ноября 2020, 22:47
Соблюдай правила пользования газовыми плитами
Жизнь без опасностей
27 Ноября 2020, 22:44
В МЧС объяснили, где нельзя запускать петарды и фейерверки
Жизнь без опасностей
26 Ноября 2020, 23:29
Личная безопасность при пользовании газовой плитой
Жизнь без опасностей
26 Ноября 2020, 23:25
Проверки пожарной безопасности
Жизнь без опасностей
25 Ноября 2020, 21:36
В противопожарных учениях, прошедших в Стерлитамаке, участвовали учебные заведения со всей Башкирии
Жизнь без опасностей
25 Ноября 2020, 20:25
В МЧС рассказали, как избежать возгорания электросамоката
Жизнь без опасностей
25 Ноября 2020, 15:30
Способы обнаружения утечки газа
Жизнь без опасностей
24 Ноября 2020, 18:34
Правила безопасности - бытовой газ
Жизнь без опасностей
23 Ноября 2020, 16:02
МЧС России разработано уникальное мобильное приложение – ваш личный помощник при ЧС!
Жизнь без опасностей
23 Ноября 2020, 15:58
Бытовой газ – правила безопасного использования!
Жизнь без опасностей
22 Ноября 2020, 16:10
Если горит квартира или машина: что делать во время пожара
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