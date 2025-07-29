Том Круз в погонах, или почему мы верим мошенникам?

Каждую неделю преступники изобретают новые схемы отъёма денег у населения. Сегодня Общественная палата Республики Башкортостан провела обучающую конференцию в формате круглого стола на тему «Бытовое мошенничество».
В конференции участвовали представители муниципальных администраций и общественных палат, государственных, коммерческих и общественных организаций. Модерировала конференцию заместитель Председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова. Спикерами выступили представители Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, ПАО «Газпром Газораспределение Уфа», управляющих компаний многоквартирных домов.
Напомним самые распространённые и успешные мошеннические схемы.
ЛЖЕВИЗИТЁРЫ
Визитёры ходят по домам, представляются сотрудниками газовой службы и показывают удостоверения. Действуют решительно, осматривают газовую плиту, колонку, счётчики, «находят» неисправности и предлагают тут же заменить, например, кран или фильтр. Оплату производят тут же, на месте, без квитанций и чеков. Потом оказывается, что поменяли исправные детали на бракованные. Более жёсткий вариант: пока один лжегазовик беседует с хозяином квартиры, другой ищет в комнатах документы, деньги и ценные вещи и забирает их с собой. Почему хозяин соглашается на сомнительные газовые работы? Потому что его запугивают, грозятся отключить газ.
Что делать? Не впускать в квартиру посторонних. Позвонить по номеру телефона, указанному в ежемесячном счёте, и уточнить, действительно ли сегодня сотрудники проводят техобслуживание вашего дома. Кстати, удостоверение у настоящих газовиков пластиковое, с QR-кодом, гербовой печатью и номером. Необходимо в будущем создать единую федеральную платформу в сфере ЖКХ, чтобы каждый житель мог посмотреть сроки техобслуживания в своём доме.
"ЗАБОТА" ОТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
Нельзя верить разговорчивым «сотрудникам» банков, поликлиник, МФЦ и других организаций и беседовать с ними. Доходит до абсурда: принимая видеозвонок в мессенджере, пенсионер видит на экране Тома Круза в погонах, который на русском языке без акцента просит сообщить ему код из смс-сообщения (возможности нейросетей и искусственного интеллекта впечатляют). Между тем, этот код сегодня приравнивается к личной подписи гражданина и предоставляет доступ к учётной записи в Госуслугах.
ДРОППЕРСТВО
Это подставные лица, которых используют мошенники. Через банковские карты дропперов украденные деньги обналичивают или выводят с помощью посредников. Чаще всего продают свои банковские карты школьники и студенты. Они же становятся горе-курьерами, которые забирают наличные у жертв мошенников и переводят им через банкомат, получая за это хорошие проценты, а потом и немалый срок: до 6, а иногда до 10 лет лишения свободы. 8 из 10 таких «помощников» правоохранители задерживают по горячим следам, остальных – чуть позже.
Берегите себя, будьте внимательны!
Люди говорят
Мы предложили нашим читателям поразмышлять о том, почему представители самого разного возраста и рода занятий попадаются в ловушки, расставленные мошенниками.
Мария Андриянова, главный библиотекарь ЦБС г. Стерлитамака:
– Нас настолько запугали предупреждениями о мошенниках, что мы порой боимся отвечать на, казалось бы, безобидные звонки – например, когда звонят из поликлиники подтвердить нашу запись на приём. Наша жизнь так устроена, что мы делимся своими личными данными, когда заполняем анкеты, участвуем в опросах… Мы не можем полностью контролировать, что и куда мы сообщили, и поэтому теряемся. Мы перенасыщены информацией о мошеннических схемах, она нам изрядно надоела, и мы порой её уже не воспринимаем. А бывает и наоборот: у людей есть накопленные средства, но нет связи с современным миром и важную информацию они в свой собственный мир не пускают. Так, если у какой-то бабушки дома есть накопления, значит, она не доверяет банку. Но она так же может не доверять СМИ и тем, кто пользуется мобильной связью: если ей позвонят из ЖЭУ и скажут, что к ней придёт слесарь, она может не поверить. А если мошенник в форме слесаря постучит к ней в дверь – она ему поверит. Я не понимаю, как и за что люди отдают мошенникам последние деньги. Ведь физического воздействия на них нет, только психологическое. Думаю, эффективным средством профилактики таких неприятностей может стать размещение в СМИ интервью с людьми, которые пострадали от действий мошенников, и профессиональный психологический разбор таких ситуаций.
Никита Михеев, начальник отдела следственного управления УМВД России по г. Стерлитамаку в отставке:
– Главная причина, на мой взгляд, – излишняя самоуверенность. Считают, что с ними такого не может произойти. Это как с ПДД. Правила написаны кровью, каждый день происходят смерти на дорогах, но все нарушают. По этой же причине большинство не вникают в суть мошеннических схем. О мошенниках знает каждый, но попросите кого-нибудь рассказать самую распространенную схему в деталях – мало кто сможет. Что делать? Относиться к проблеме серьезно, понимать, что жертвой может стать каждый. Даже я иногда сомневаюсь, когда что-то оплачиваю в интернете или перевожу деньги, хотя когда работал, каждый день сталкивался с этими схемами.
Надежда Козина, юрист с 35-летним стажем на заслуженном отдыхе:
– Люди десятилетиями копят, отказывают себе иногда в качественной еде и дорогих лекарствах, а потом в одно мгновение расстаются с этими деньгами. Чтобы так распорядиться своими средствами, должны сработать или беспечность, или отсутствие элементарного кругозора, или неспособность вникнуть в проблему повсеместного мошенничества и заранее продумать алгоритм действий на случай подозрительных звонков или визитов. Особенно жаль, что на удочку преступников попадаются дети и становятся их пособниками. Я считаю, чтобы обезопасить себя, нужно больше читать, в том числе городскую газету, быть в курсе того, что происходит вокруг, и в любой ситуации сохранять спокойствие и здравомыслие. А с детьми разговаривать так, чтобы они вам доверяли.
Тагир Гайткулов, председатель Территориального объединения организаций профсоюзов г. Стерлитамака:
– Причин, подтолкнувших людей к контакту с мошенниками, может быть много: это и жадность, и страх, и банальное отсутствие критического мышления. Но по сути причина одна – пренебрежение личной безопасностью. Это та же причина, по которой человек идёт плавать в незнакомом и необорудованном месте или водитель хочет проскочить на переключающийся на красный цвет светофор, думая: «Мне ничего не будет». Со стороны государства, на мой взгляд, делается всё, насколько это возможно: информация о проблеме размещается в СМИ, на интернет-ресурсах. Общественные организации, МВД, госструктуры проводят лекции среди всех категорий населения. Банки усилили контроль за переводами и выдачей кредитов. Появилась возможность через Госуслуги установить ограничение на оформление кредитов и оформление сделок с недвижимостью и т.д. Остаётся только родным и близким контролировать поведение своего окружения, особенно людей старшего поколения и детей. Ведь мошенники по несколько дней обрабатывают своих жертв, и видно, что у человека меняется поведение – это должно послужить для вас сигналом. То же самое касается и рабочих коллективов.