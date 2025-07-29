Том Круз в погонах, или почему мы верим мошенникам?

Напомним самые распространённые и успешные мошеннические схемы.

ЛЖЕВИЗИТЁРЫ

Визитёры ходят по домам, представляются сотрудниками газовой службы и показывают удостоверения. Действуют решительно, осматривают газовую плиту, колонку, счётчики, «находят» неисправности и предлагают тут же заменить, например, кран или фильтр. Оплату производят тут же, на месте, без квитанций и чеков. Потом оказывается, что поменяли исправные детали на бракованные. Более жёсткий вариант: пока один лжегазовик беседует с хозяином квартиры, другой ищет в комнатах документы, деньги и ценные вещи и забирает их с собой. Почему хозяин соглашается на сомнительные газовые работы? Потому что его запугивают, грозятся отключить газ.

Что делать? Не впускать в квартиру посторонних. Позвонить по номеру телефона, указанному в ежемесячном счёте, и уточнить, действительно ли сегодня сотрудники проводят техобслуживание вашего дома. Кстати, удостоверение у настоящих газовиков пластиковое, с QR-кодом, гербовой печатью и номером. Необходимо в будущем создать единую федеральную платформу в сфере ЖКХ, чтобы каждый житель мог посмотреть сроки техобслуживания в своём доме.

"ЗАБОТА" ОТ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

Нельзя верить разговорчивым «сотрудникам» банков, поликлиник, МФЦ и других организаций и беседовать с ними. Доходит до абсурда: принимая видеозвонок в мессенджере, пенсионер видит на экране Тома Круза в погонах, который на русском языке без акцента просит сообщить ему код из смс-сообщения (возможности нейросетей и искусственного интеллекта впечатляют). Между тем, этот код сегодня приравнивается к личной подписи гражданина и предоставляет доступ к учётной записи в Госуслугах.

ДРОППЕРСТВО

Это подставные лица, которых используют мошенники. Через банковские карты дропперов украденные деньги обналичивают или выводят с помощью посредников. Чаще всего продают свои банковские карты школьники и студенты. Они же становятся горе-курьерами, которые забирают наличные у жертв мошенников и переводят им через банкомат, получая за это хорошие проценты, а потом и немалый срок: до 6, а иногда до 10 лет лишения свободы. 8 из 10 таких «помощников» правоохранители задерживают по горячим следам, остальных – чуть позже.

Берегите себя, будьте внимательны!

