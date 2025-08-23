О болтливых прокурорах и таинственных посылках

Правоохранители предупреждают: каждую неделю мошенники придумывают новые способы отъёма денег у населения. Сегодня пострадавшие рассказывают о том, что с ними случилось, и пытаются понять, почему так произошло. Пусть этот текст поможет вам сохранить ваши средства и здоровье.

«МЫ ВАС ОТКЛЮЧИМ!»

В редакцию обратилась наша читательница и рассказала свою историю:

– Я на пенсии, пользуюсь городским (стационарным) телефоном чаще, чем мобильным. На днях мне позвонили. Женщина представилась сотрудником компании «Ростелеком» и сказала, что срок моего договора с компанией закончился. Если его не продлить, то мой городской телефон отключат. Потребовала продиктовать ей паспортные данные и номер мобильного телефона. Сказала, что они составят договор и положат его в мой почтовый ящик. Я очень удивилась: таких звонков раньше не было. Когда женщина сказала, что у нас старые советские паспорта и необходимо внести их в базу данных, я догадалась, что говорю с мошенницей. Сказала ей, что исправно плачу за телефон и никому больше ничего не должна, и положила трубку. Кто может попасться в эту ловушку? Наверное, тот, кому одиноко, кто боится остаться без связи с миром.

Мы связались с «Ростелекомом». Действительно, сотрудники компании никогда не обзванивают клиентов и не спрашивают у них личные данные: они уже есть в базе данных. «Ростелеком» рекомендует в таких случаях не продолжать разговор (ведь вы говорите с мошенниками), а просто класть трубку.

Что может произойти, если вы всё-таки продиктовали незнакомым людям свои паспортные данные и номер мобильного? Кредит или микрозайм на вас, конечно, не оформят. Но будут знать, например, ваш адрес. То есть вы открываете для жуликов дополнительные каналы связи с вами. Теперь придётся быть ещё бдительнее. Обо всех подозрительных звонках сообщайте в полицию.

«ВАС БЕСПОКОИТ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА»

Другая наша читательница тоже поверила, что говорит с сотрудницей «Ростелекома» и стала жертвой мошенников:

– Я продиктовала свои паспортные данные. На следующий день мне снова позвонили на стационарный телефон якобы из военной прокуратуры и сказали, что я сообщила свои данные мошенникам, а они зачислили на мой банковский счёт два миллиона рублей, из них 1 200 000 уже переведены на нужды вооружённых сил Украины. Теперь меня и моих близких привлекут к уголовной ответственности. «Следователь из Москвы» сказал: «Вы должны доказать, что ваши деньги не получены вами от мошенников. Для этого вы должны снять их со счёта, передать инкассатору, который направит их в казначейство». Я сняла 300 000 рублей, в течение суток звонившие пытались заставить меня занять у знакомых ещё денег, потому что «казначейство с суммами меньше миллиона не работает». Занимать деньги мне было не у кого, и «инкассатор» забрал у меня 300 тысяч. Потом ещё какое-то время мошенники караулили меня по телефону и не разрешали выходить из дома. Только через несколько дней я встретилась с настоящими правоохранителями нашего города. Как я могла поверить мошенникам? Я очень испугалась не столько за себя, сколько за близких. Думала, что я их спасаю.

«МНЕ ПРОСТО СТАЛО ИНТЕРЕСНО»



Раиса Александровна Злобина пришла в редакцию, чтобы предупредить читателей: даже если ты знаешь о финансовой сфере не понаслышке, мошенников переиграть очень сложно:

– Я работала главным бухгалтером завода высокоточных станков, но этой зимой мошенники меня провели. Мне позвонил молодой человек: «Хотите заработать? Будем торговать валютой». А мне просто стало интересно. Перечислила им 11 тысяч рублей, чтобы они положили на мой счёт 100 долларов, и я смогла зарабатывать. До сих пор кладут и вот уже полгода меня терроризируют: хотят, чтобы я им ещё денег перевела, а я этого, конечно, больше не делаю. Даже из Алжира звонят. В полиции мне велели больше не брать трубку.

– Вы же наша читательница, через газету мы, журналисты, постоянно предупреждаем вас о таких звонках. Вы не догадывались, что говорите с мошенниками?

– Вы знаете, догадывалась. Но я в азартные игры никогда не играла. И тут мне захотелось переиграть этих жуликов. Почему мы попадаемся в их ловушки? Наверное, потому что судим по себе: мы всю жизнь работали честно, копейки чужой никогда не брали, и у нас в голове не укладывается, как это можно – обмануть?..

«ВАМ ПОСЫЛКА!»

Анастасия Самойлова руководит общественной организацией «Дети – наше счастье». Она очень удивилась, когда на электронную почту её организации пришло письмо из «Межведомственной комиссии по противодействию

теневой занятости». Организацию Анастасии обвиняли в этой самой «теневой занятости» и угрожали блокировкой банковских счетов.

Для того чтобы доказать свою невиновность, Анастасия должна была в трёхдневный срок предоставить отчёты, а для этого проанализировать документы, которые ждут её в пункте СДЭК. Посылку нужно было оплатить, перейдя

по QR-коду.

– Я сразу поехала с этим письмом в налоговую инспекцию. Мне объяснили, что так действуют мошенники. Почему люди попадаются на их удочку? Они давят на больное: угрожают блокировкой счёта. Не все из нас знают, что заблокировать банковский счёт может только налоговая инспекция. Люди должны знать о таких преступных схемах и не бояться, а взаимодействовать с государственными структурами.