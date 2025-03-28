В Стерлитамаке состоялось заседание антинаркотической комиссии

На очередном заседании антинаркотической комиссии при администрации ГО г.Стерлитамак обсуждались состояние наркотической ситуации в городе по итогам 2024 года, профилактическая работа в образовательных учреждениях и рейды в вечернее время.

Открыл заседание первый заместитель главы администрации города А.Р.Гафаров.

О результатах мониторинга наркотической ситуации в ГО г.Стерлитамак РБ по итогам 2024 года рассказал начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Стерлитамаку Д.Н.Петров.

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Республиканский клинический наркологический диспансер МЗ РБ А.Р.Тухватуллин представил информацию о количестве больных, прошедших стационарное лечение и реабилитацию, а также доставленных на медицинское освидетельствование и стоящих на диспансерном наблюдении граждан.

Работу по профилактике наркомании в образовательных учреждениях осветили начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г.Стерлитамаку О.В.Мазитова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе химико-технологического колледжа А.И.Рафикова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе межотраслевого колледжа З.Д.Жданова и директор средней школы № 17 Ю.Д.Сагадеева.

О проведении рейдов в вечернее и ночное время с целью профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних проинформировала ведущий специалист отдела по молодёжной политике администрации ГО А.М.Малкина. Идеями о работе с подростками, проводящими свободное время в торговых центрах, поделилась управляющая ТРЦ «Фабри» Н.К.Орешникова.

Участники заседания обсудили намеченные вопросы и планы работы.

Фото Анастасии Ададуровой