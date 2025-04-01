В помощь людям с аутизмом

В нашем городе такая акция ежегодно проводится по инициативе АНО "Сияние чистого разума" (это некоммерческая организация по внедрению адаптивных инклюзивных программ для лиц с расстройством аутистического спектра).

Завтра в 18 часов в кинокомплексе "Кинопорт" состоится показ фильма «Темпл Грандин» о женщине с расстройством аутистического спектра, которая стала одной из ведущих учёных в области сельскохозяйственной промышленности.

Давайте поддержим акцию "Зажги синим!" и людей с аутизмом и узнаем больше о том, как нам понимать друг друга. Вход свободный.