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1 Апреля , 10:21

В помощь людям с аутизмом

Каждый год 2 апреля в День распространения информации о проблеме аутизма неравнодушные люди организуют акцию "Зажги синим!" 

В помощь людям с аутизмом
В помощь людям с аутизмом

В нашем городе такая акция ежегодно проводится по инициативе АНО "Сияние чистого разума" (это некоммерческая организация по внедрению адаптивных инклюзивных программ для лиц с расстройством аутистического спектра).  

Завтра в 18 часов в кинокомплексе "Кинопорт" состоится показ фильма «Темпл Грандин» о женщине с расстройством аутистического спектра, которая стала одной из ведущих учёных в области сельскохозяйственной промышленности. 

Давайте поддержим акцию "Зажги синим!" и людей с аутизмом и узнаем больше о том, как нам понимать друг друга. Вход свободный.

Автор:Екатерина Яковлева
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