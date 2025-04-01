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1 Апреля , 16:25

В Башкирии случайный прохожий спас застрявшего в трубе ребенка

В настоящее время ребенок получает необходимое лечение и находится в состоянии средней тяжести.

В Башкирии случайный прохожий спас застрявшего в трубе ребенка
В Башкирии случайный прохожий спас застрявшего в трубе ребенка

На прошлой неделе 8-летний мальчик, играя с братом у ручья, провалился под воду и был унесен течением в трубу. Брат не смог ему помочь, но на его крики отозвался случайный прохожий. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, этот мужчина вытащил ребенка из воды и оказал ему первую помощь, включая искусственное дыхание, после чего мальчик начал дышать. Пострадавшего доставили на «скорой» в ближайшую больницу, а затем перевели в РДКБ.

Источник: ИА "Башинформ", фото Ксения Калинина.

Автор:Юлия Кононова
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