В Башкирии случайный прохожий спас застрявшего в трубе ребенка

На прошлой неделе 8-летний мальчик, играя с братом у ручья, провалился под воду и был унесен течением в трубу. Брат не смог ему помочь, но на его крики отозвался случайный прохожий. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, этот мужчина вытащил ребенка из воды и оказал ему первую помощь, включая искусственное дыхание, после чего мальчик начал дышать. Пострадавшего доставили на «скорой» в ближайшую больницу, а затем перевели в РДКБ.

Источник: ИА "Башинформ", фото Ксения Калинина.