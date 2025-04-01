Сердце народной музыки

Ансамбль «Марьяна» отпраздновал 30-летие, а «Калёда» – 20 лет своего творческого пути. Под руководством бессменных лидеров Марины Викторовны Гарбуз и Галины Владимировны Чижовой оба коллектива активно участвуют в городских мероприятиях и стремятся привнести в свою деятельность новые идеи.

В будущем планируется расширение репертуара и привлечение новых участников, чтобы больше детей и студентов обратились к народной музыке. Галина Чижова подчеркнула важность укрепления веры в традиции и приобщения к добру через песни, особенно в свете современных мировых событий.

Интересно отметить, что среди участников ансамблей есть представители разных народов: русские, татары, башкиры и чуваши, которые с удовольствием исполняют русские народные песни. Это подчеркивает важность толерантности и сохранения культурного наследия в эпоху цифровизации.

В коллективах занимаются как дети, так и взрослые, многие участвуют в творчестве всей семьей. Среди участников много выпускников СФ УУНиТ, который оказывает поддержку ансамблям. Один из почетных гостей юбилейного вечера, директор университета, доктор филологических наук, профессор Игорь Анатольевич Сыров, отметил: «Сегодня, глядя на эту сцену, видишь замечательных молодых людей, студентов, которые увлечены народной культурой, фольклором – это вызывает воодушевление и надежду на то, что наша культура будет развиваться и сохраняться. Ведь во всех исследованиях красной нитью говорится о том, что культура народа отражает его дух. Ансамбли «Марьяна» и «Калёда» являются ее бережными хранителями».

В качестве приятного сюрприза заведующий музыкальной частью СГДК, композитор и аранжировщик Рашит Хабибуллин исполнил вместе с вокалистами популярную песню «Конь».

Во время концерта были вручены грамоты и благодарности самым активным участникам ансамблей. Среди награжденных оказались Суходолова Вера из «Калёды» и Рамиля Кульбаева, занимающаяся в обоих коллективах. Девушки давно занимаются в ансамблях и активно участвуют в культурных мероприятиях, отмечая дружелюбную атмосферу и сплоченность своих коллективов.

На концерт пришли и взрослые, и дети. У многих из них в ансамблях занимаются родственники, либо друзья. Своими впечатлениями поделилась гостья концерта Ольга: «Пришла посмотреть на выступление племянницы, Светы Соколовой. Очень любим песни, которые они исполняют». А маленькая Софья побывала на концерте, чтобы послушать сестру Кристину, поющую в «Калёде».

Атмосфера концерта была очень уютной, по-домашнему теплой. Песни, исполняемые под аккомпанемент гармони Евгения Горячева, словно переносили гостей на бескрайние просторы нашей Родины, туда, где душистые поля и щедрое солнце. Каждый номер сопровождался шквалом аплодисментов. Зрители с замиранием сердца ожидали следующие выходы. Юбилейный концерт стал настоящим праздником культуры и традиций, который вдохновляет и объединяет людей разных возрастов и национальностей.

Рузанна Муртазина