«Бродячая» проблема, или Бездомные собаки несчастны?

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛА СОБАКА

Немедленно промыть рану щелочным раствором, он нейтрализует и замедляет действие вируса.

Обязательно обратиться за медицинской помощью для назначения курса лечения. Однако часто укушенные люди, особенно домашними собаками, пытаются обойтись без посещения больницы. И бродячие, и домашние псы являются переносчиками целого ряда опасных заболеваний, одним из которых является бешенство. Эта болезнь смертельна для человека. Бешенство передаётся через слюну больных животных, которая попадает при укусе на кожные покровы человека.

ЧТО РАССКАЗАТЬ РЕБЁНКУ О БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Прямая обязанность родителей – научить ребёнка правильно вести себя при встрече с бродячей собакой.

Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное. Если она здорова, её действия можно прогнозировать. В первую очередь ребёнок должен знать, что собака будет защищать свою еду и своих щенков, если им что-то угрожает. Поэтому нельзя «смотреть щеночков» или подходить к собаке, которая что-то ест. Нельзя ребёнку кормить бездомных собак.

Рядом с собакой опасно бегать, кричать, размахивать палкой. Крик, суета, беготня, размахивание руками вызовут у животного то, что психологи называют агрессией страха. Даже просто подвижные детские игры пёс может воспринять как опасность. Убегающего человека он будет считать существом слабым, которого можно и нужно победить.

К собаке нельзя поворачиваться спиной. Это главное, что должен запомнить ребёнок. Если она бежит следом, нужно остановиться, повернуться к ней лицом и посмотреть в глаза. В этом случае животное поймёт, что его не боятся, начнёт сомневаться, что оно сильнее. Если собака отступила, отходить нужно спиной, не выпуская её из поля зрения.

Если рядом собаки, лучше быть в компании. Собачья стая живёт на своей территории – психология животных такова, что они будут защищать её от вторжения. Нескольких человек, которые пересекли границы территории, собаки тоже воспринимают как стаю. На одиночку они в такой ситуации вполне могут напасть, а человеческую «стаю», скорее всего, облают или предпочтут проигнорировать. Поэтому ребёнку в такой ситуации безопаснее быть в компании.

При неадекватном поведении животного или подозрении на бешенство нужно срочно сообщить в ветеринарную службу города. Также нужно 1 раз в год вакцинировать своих домашних животных от бешенства.

Вакцинация бесплатная. Проводится в государственных ветеринарных клиниках ГБУ «Стерлитамакская межрайветстанция» по адресам: ул.Мира, 160, тел.: 28-13-03; 8-903-310-31-08, доб. 202.; ул.Караная Муратова, 2, тел. 8-960-399-27-47.

Соблюдая меры профилактики, вы сможете уберечь себя и своих близких от смертельно опасного заболевания бешенством.

Гузель ФАХРЕТДИНОВА, начальник ГБУ «Стерлитамакская межрайонная ветеринарная станция» РБ.

Фото Тамары Андреевой