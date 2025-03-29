Они воевали под Курском

В 1964 году на экраны страны вышел художественный фильм режиссёра Резо Чхеидзе «Отец солдата». В нём рассказывается, как старый грузинский крестьянин отправился к сыну на фронт и добивался зачисления в действующую армию. Я вспомнил об этом после разговора с участником специальной военной операции с позывным «Фил». Он упомянул своего деда-фронтовика, которому довелось воевать под Курском. Там, где сейчас наши ребята освобождают русскую землю от оккупантов..

Как и многие ветераны, дед Фила не был словоохотлив, когда речь заходила о войне. О его боевом пути даже родные могут судить разве что по скупым строкам редких архивных документов.

Ягафар Каримович Валиев родился 15 мая 1926 года в д.Нагадак Аургазинского района. Работал в родном колхозе им. Салавата. В ноябре 1943го восемнадцатилетнего парня призвали на фронт. И до конца войны он не выпускал из рук оружие.

Впрочем, 9 мая 1945 года война для него не закончилась. Ровно через три месяца, 9 августа, их 130-й стрелковый полк уже воевал на Дальнем Востоке с японскими милитаристами. В память об этих боях останется медаль «За победу над Японией», которую уже в мирное время дополнят юбилейные награды. В том числе и орден Отечественной войны.

Но и после войны с Японией путь Ягафара Каримовича домой оказался не скорым. Ему довелось послужить пулемётчиком 77-го отдельного артиллерийско-пулемётного батальона. 16 марта 1950 года помощник командира пулемётного отделения, наводчик пулемёта воинской части № 47094 был уволен в запас. Судьба хранила его. Пройдя две войны, без единого ранения вернулся в родной колхоз. С супругой Миннигуль Габидулловной вырастили шестерых детей.

Сегодня многие потомки ветеранов воюют там, где шла Великая Отечественная война. Один из них – боец с позывным «Фил». Спустя восемьдесят лет они идут фронтовыми дорогами их отцов и дедов.

Фаяз ЮМАГУЗИН