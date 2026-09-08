Диспансеризация сегодня — это огромный объем профилактической работы. В 2026 году в Башкортостане уже обследовано 1 110 303 человека. У 181 177 человек впервые выявлены заболевания, 167 923 пациента взяты под диспансерное наблюдение, еще 227 300 человек получили профилактическое консультирование.





За этими цифрами — ежедневная работа врачей по медицинской профилактике. Одно из направлений такой работы — Центры здоровья. Сегодня в республике работают 24 Центра здоровья, где специалисты проводят комплексную оценку состояния здоровья. За первое полугодие 2026 года они приняли более 90 тысяч человек. Сегодня в Башкортостане работают 119 врачей по медицинской профилактике.





С 1 сентября 2026 года работать врачом по медицинской профилактике смогут, в частности, терапевты, врачи общей практики и педиатры — при соблюдении установленных требований к последипломной подготовке и повышению квалификации.

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.