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Новости
8 Сентября , 06:11

В Башкортостане работают 119 врачей по медицинской профилактике

Профилактика — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. 

В Башкортостане работают 119 врачей по медицинской профилактикеВ Башкортостане работают 119 врачей по медицинской профилактике
В Башкортостане работают 119 врачей по медицинской профилактике
Диспансеризация сегодня — это огромный объем профилактической работы. В 2026 году в Башкортостане уже обследовано 1 110 303 человека. У 181 177 человек впервые выявлены заболевания, 167 923 пациента взяты под диспансерное наблюдение, еще 227 300 человек получили профилактическое консультирование.

За этими цифрами — ежедневная работа врачей по медицинской профилактике. Одно из направлений такой работы — Центры здоровья. Сегодня в республике работают 24 Центра здоровья, где специалисты проводят комплексную оценку состояния здоровья. За первое полугодие 2026 года они приняли более 90 тысяч человек. Сегодня в Башкортостане работают 119 врачей по медицинской профилактике.

С 1 сентября 2026 года работать врачом по медицинской профилактике смогут, в частности, терапевты, врачи общей практики и педиатры — при соблюдении установленных требований к последипломной подготовке и повышению квалификации.
 
Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
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