Голосуют молодые избиратели

На участке для голосования № 723, который находится в школе № 29, с самого утра царит оживлённая и праздничная атмосфера.

Многие жители города считают выборы в Государственную Думу важным и ответственным событием.

В 8 часов утра в зале для голосования прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан, после чего комиссия начала свою работу.

Первому избирателю, который опустил свой бюллетень в урну, вручили в подарок торт.

Луиза Идрисова, студентка колледжа, впервые пришла на выборы. Она окончила школу № 29 два года назад и заранее решила, за кого отдаст свой голос, поэтому сегодня спокойно прошла через процедуру голосования. Её мама, Роза Акрамовна, всегда относится к выборам с большой ответственностью и считает, что каждый голос имеет огромное значение.

Фото Сергея Крамскова

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