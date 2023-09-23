«Чёрная ведьма» в Стерле

В прошлом году мне на крючок попался даже рак. Это хороший знак, ведь они водятся исключительно в чистой воде.

Настоящей проблемой для рыбаков вот-вот станут черепахи. Они так расплодились, что тоже стали попадаться на удочку. Свидетелем такого улова в прошлом году стал и я. Пенсионер Вуколов поймал такое «чудо-юдо» на горох. Общими усилиями, сняв черепаху с крючка, мы торжественно отпустили её.

А вот бобры несколько лет назад уже успели стать проблемой. Эти, на вид добродушные животные, своей кипучей деятельностью могут сильно изменить водоём. Нет ничего хорошего в том, что огромные тополя, сточенные у основания, «карандашиками» валяются по берегам.



С бобрами в черте города худо-бедно, кажется, разобрались. Во всяком случае, в последние годы в районе набережной Стерли их уже не видно. А вот ондатр полно. На вид –самые настоящие крысы. Только водоплавающие и, в общем-то, безобидные. Питаются в основном растительной пищей, мелкими моллюсками, мальками рыб. С пучком водорослей во рту они туда-сюда деловито фланируют в воде, пугая своим видом праздно прогуливающихся у самого берега девочек. Те же своим визгом распугивают всех прибрежных обитателей водоёма.



В прошлом году на глаза попалась белая домашняя крыса. Те, кто от них избавляются, не задумываются, что в естественных условиях животное может стать лёгкой добычей для бездомных кошек, которых здесь тоже хватает. Недавно моя коллега рассказала такой случай. Они, прогуливаясь по берегу Стерли с детьми, обнаружили такую крысу. Животное оказалось совсем ручным. Легко далось в руки. Съело предложенный творог, потом его отнесли в зоомагазин.

Казалось бы, после черепах и крыс нас трудно чем-либо удивить. Но на днях местный рыбак Анатолий Мухин поведал ещё об одной, скажем прямо, невероятной истории, которая случилась с ним на Стерле.



− Всякое доводилось вылавливать, но такое «чудище» видел впервые! Всё чёрное. Я его с крючка снимал, взяв в руки бумагу. Мало ли что, вдруг оно ядовитое какое-нибудь. Или хищник. Может пиранья. Вцепится в руку – не оторвёшь…

С такими словами он показал мне снимок своего улова, что попался ему жарким августовским днём. Действительно, рыбка была явно не из «наших». Такого «добра» у нас отродясь не бывало. Эдакая «чёрная ведьма» с полосками, как у окуня. Размером, по словам нашего героя, с пол-ладошки. Покопавшись в интернете, он предположил, что это цихлазома...



Вот что нашёл я:

«Род цихлазом насчитывает примерно сто видов, однако систематизация и классификация этого рода постоянно варьируется и изменяется. Нередки случаи переклассификации, например, относительно недавно северумы были переведены в род Heros, но многие по-прежнему зовут их цихлазомами».

Официально цихлазомы вообще не существуют. Их всех распределили по разным родам. Например, чернополосая цихлазома теперь и Cryptocheros, и даже иногда Archocentrus и Amatitlania. А бриллиантовая (бывшая Cichlasoma cyanoguttatum) − чаще всего Herichthys carpintis.

На воле они обитают от центра США до Бразилии! Понятно, что рыбки эти к нам не приплыли, а попали из аквариумов. Причём аквариумы они освоили довольно-таки давно −в 1842 году.



«Цихлазомы – это мощные мускулистые рыбы, – читаем на другом сайте. – Туловище высокое и уплощённое с боков. Рыбы имеют крупный рот, чёрные и выпуклые глаза. У цихлазом очень прочные кожные покровы, что обуславливает крепость их здоровья».

Всё совпадало. Именно так она выглядит на снимке. «Безусловно, все цихлазомы – это хищники, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Поэтому содержать их можно только с крупными и сильными рыбами. Или в видовом аквариуме. Рацион питания цихлазом прост – они всеядны. Чернополосая цихлазома – одна из самых популярных рыбок семейства. Это относительно небольшие, неприхотливые в содержании рыбы, обладающие красивым, утончённым окрасом тела, и что немаловажно, в отличие от многих цихлид, имеют более спокойный характер».



Не скажу ничего насчёт «красивого, утончённого окраса» – она может напугать любого рыбака. Явно кто-то отпустил на волю обитателей своего аквариума. Вреда, конечно, от них местной флоре и фауне нет, но негуманно как-то. Понятно же, что зиму нашу они не переживут.



Фото А. Мухина.