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27 Сентября , 14:37

В Башкирии почти 13,5 тыс. старшеклассников подали заявки на курсы программирования

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» школьникам 8-10 классов и студентам колледжей стали доступны бесплатные образовательные программы по программированию. 

В Башкирии почти 13,5 тыс. старшеклассников подали заявки на курсы программирования
В Башкирии почти 13,5 тыс. старшеклассников подали заявки на курсы программирования
Выучить можно Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.
 
В Минцифры Башкортостана сообщают, что интерес к проекту "Код будущего" у молодежи Башкортостана неуклонно растет. За неделю с 20 сентября прирост составил 930 заявок, тем самым увеличено общее количество желающих учиться ребят почти до 13,5 тыс. 

Пройти обучение как в онлайн, так и в офлайн формате могут школьники 8 – 11 классов и студенты колледжей Башкортостана. Наличие в регионе площадок для очного обучения можно посмотреть на интерактивной карте на странице проекта: https://www.gosuslugi.ru/futurecode.

Немаловажно, что в Башкортостане 80,5% предпочли учиться в офлайн-режиме. А сам регион уже длительное время удерживается на втором месте в ПФО по количеству поданных заявок и интересу к образовательной программе. Республика Татарстан (16 тыс. заявок) и Саратовская область (8 тыс. заявок) занимают первое и третье места соответственно. Всего заявок на обучение по всей стране подали почти 163 тыс. ребят.

Для подачи заявки необходимо выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на портале Госуслуг. По результатам проверки заявления придет ссылка на вступительное испытание. Его необходимо пройти на платформе образовательной организации в течение 5 рабочих дней с момента получения ссылки. После успешного прохождения испытания от имени родителей или законных представителей ребенка с образовательной организацией заключается договор на обучение за счет государства.
 
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.
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