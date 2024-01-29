Прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Переговоры прошли в преддверии заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

"В целом ситуация у нас развивается очень энергично, - заявил в ходе встречи Глава российского государства. - За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот [составил], по нашим данным, 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить, он растёт постоянно. Россия является крупнейшим инвестором: 4 миллиарда долларов наши инвесторы проинвестировали в экономику Белоруссии. А эта работа идёт в двустороннем режиме: и наши предприятия, наш бизнес работает в Белоруссии, и белорусские наши друзья всё активнее и активнее осваивают российский рынок, активнее и активнее здесь работают.

Отношения развиваются по всем направлениям. Имею в виду не только промышленную кооперацию, а говорю и о сельском хозяйстве, и о науке, образовании, культурной сфере – всё быстрыми, хорошими темпами растет".

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