Восстановим Вознесенский храм

Каждому человеку в нашем крае известна Чудотворная икона Табынской Божией Матери. Почти в каждом храме нашей республики есть её святой лик. Но вот Свято-Вознесенский храм в с.Табынском, который более 150 лет был обителью этой святыни, оказался забыт.

Он нуждается в восстановлении. Об этом – наш разговор с настоятелем отцом Димитрием.

− Чем прославилась Табынская икона Божией Матери?

− Это самая загадочная и почитаемая икона в России. Она прославилась множеством чудес.

В 1861 году по молитвам местных жителей перед иконой Пресвятая Богородица спасла Уфимский край от засухи.

Наиболее памятным чудом является спасение Стерлитамака и Оренбургского края в 1848 году от холеры, которая унесла жизни почти половины населения Оренбурга и Оренбургского казачьего войска.

− Почему она называется Табынской?

− Первое явление иконы произошло в конце 16-го века монахам-солеварам в Вознесенской пустыне на камне возле пещеры на святых ключах. Многочисленные чудеса стали совершаться сразу после её явления. В 1663 году пустынь была полностью разрушена и более никаких сведений о ней нет.

В 1736 году в селе Табынском в 20 километрах от Святых ключей были заложены крепость и Вознесенский храм, названный в честь погибшей Вознесенской пустыни. Потом он сгорел, а в 1848 году был заново отстроен. В этом храме явилась Святая икона Божией Матери на девятую пятницу после Пасхи. С тех самых пор она и называется Табынской.

− Где сейчас икона, что с ней произошло?

− Во время Гражданской войны по благословению уфимского епископа Андрея (Ухтомского) икона перевезена в Китай, где в 1948 году исчезла. Но верующие люди надеются, что по милости Божией и молитвами Царицы Небесной она вернётся в свой удел, в свой родной дом, в село Табынское.

− Расскажите историю этого старинного храма.

− В 1954 г. храм был оборудован под консервный совхоз-завод. Был снят и разбит колокол. Купольная и алтарная части сейчас находятся в плачевном состоянии. Богослужения в полуразрушенном храме начали совершать в 1997 году.

Только в 2023 году, пройдя череду бюрократических мытарств, удалось оформить здание храма и прилегающий участок в собственность прихода.

А приказом от 16 апреля 2024 года в госреестр объектов культурного наследия регионального значения включили Вознесенскую церковь.

− Что делается для сохранения этого исторического места?

− Открыта и успешно работает воскресная школа, недавно мы совместно с приходом Красноусольского покровского храма организовали первый рождественский концерт.

С Божьей помощью проделана огромная работа по восстановлению небольшой уцелевшей части храма и прилегающей территории: оштукатурены основной зал и помещение трапезной; заменена система управления отоплением; сделана металлическая лестница в 3 пролёта; установлены дополнительные 6 колоколов; 53 ели стали достойным украшением территории храма; установлены кованый забор (7 секций по четыре метра) и входная утеплённая дверь; демонтированы здание консервного завода, примыкавшего к храму, и котельной; 4 клумбы засажены цветами; установлена система «Электронный звонарь»; закуплено оборудование для выпекания просфор; заменена электропроводка в просфорне.

Практически все внутренние и наружные работы, которые можно было провести без разрешительных, проектных документов, выполнены!

− Какие задачи стоят сейчас?

− Нам предстоит восстановить купольную и алтарную части, остановить разрушение, восстановить храм в былом величии.

Для этого необходимо провести все подготовительные работы с исходно-разрешительной документацией, комплексные инженерно-технологические исследования. Разработать рабочую проектно-сметную документацию.

Стоимость этих работ составляет около 7 000 000 рублей.

− Да, сумма немаленькая, но известно, что вы уже начали сбор средств. Что уже сделано?

− Сумма немаленькая, но есть возможность оплачивать все работы поэтапно. И в сентябре прошлого года мы начали собирать средства и привлекать к этому всех неравнодушных людей: открыли счёт для целевого сбора; все средства от поминовения на сорокоустах, на молебнах направляем на восстановление храма; планируем привлечь паломников и организовать их питание в трапезной храма; будем участвовать в государственных и церковных грантах на восстановление памятников культурного наследия.

С Божьей помощью удалось собрать средства на чертежи и оплатить половину от стоимости обследования технического состояния строительных конструкций нашего храма с оценкой резервов их несущей способности.

− Отец Димитрий, люди могут увидеть ход работ и, может быть, отчётность о собранных средствах?

− Мы публикуем всю информацию о нашем приходе и ежемесячные отчёты о собранных средствах в нашей группе «ВКонтакте» https://vk.com/tabynsk.hram.tserkov.religiya. Подписывайтесь и приходите на богослужения в наш храм.

− Куда перечислять средства и чем ещё может помочь обычный человек в богоугодном деле?

− В первую очередь нужна молитва верующего человека. Это основное, что требуется сейчас, потому что задача, которая поставлена, решиться без Божией помощи не может. Всем нам необходима соборная молитвенная работа.

Нам всегда требуются рабочие руки, ведь в планах облагородить прилегающую территорию, проложить тропинку, поставить скамеечки, чтобы люди могли посидеть в тишине наедине с собой, с Господом Богом. Работы много, будем рады каждому откликнувшемуся человеку.

Средства можно перечислить по реквизитам на открытый нами расчётный счёт, кому удобно − по кьюаркоду, вы можете заказать сорокоусты, молебны (эти средства пойдут на восстановление) или же просто положить в ящик для сбора средств в самом храме.

Сегодня в Свято-Вознесенском храме теплится лампада веры и любви, переданная нам предыдущими поколениями. Сохраним её для потомков!

Помогите в восстановлении уникального храма!

Присоединяйтесь к святому делу!

Реквизиты для перечисления средств:

Расчётный счёт получателя: 40703810906000003831

БИК банка получателя: 048073601

Наименование банка получателя платежа: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК

Номер кор. счёта банка получателя платежа: 30101810300000000601

ИНН получателя: 7707083893

КПП получателя: 027802001

Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность, НДС не облагается.