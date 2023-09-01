В СМПК открылся кластер «Педагогический образовательный центр»

На торжественной линейке директор колледжа Антонина Никифоровна Усевич рассказала о федеральномпроекте «Профессионалитет», наметила пути его реализациив колледже, поздравила студентов с началом учебного года и пожелала успехов в получении нового уровня среднего профессионального образования «Профессионалитет».

С Днём знаний студентов ГАПОУ СМПК поздравил глава администрации города Рустем Фаритович Газизов.От имени работодателей выступили член управленческой команды, координатор общеобразовательных организаций-участников кластераСветлана Борисовна Седова, заместитель начальника полиции Министерства внутренних дел по работе с кадрами по г. Стерлитамак Андрей Александрович Петров и работодатель от Аургазинского района Заки Исмагилович Нагаев.

Амбассадоры колледжа представили визитку, спели гимн «Профессионалитета» и станцевали флешмоб.

После торжественного открытия для гостей мероприятия была организована экскурсия по зданию «Профессионалитета».

Работа в рамках федерального проекта в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже началась с реконструкции первого корпуса.Проведена модернизация материально-технической базы образовательного кластера, позволяющая приблизить учебные производственные условия к реальным, созданы лаборатории и современные учебные зоны. Все производственные зоны оснащены современным оборудованием и учебно-методической литературой.Материально-техническая база наполнена симуляторами, тренажерами, учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями и запросами работодателей-участников кластера.

Студенты и классные руководители отправились на классные часы, посвященные Дню Знания, где Министр образования и науки Башкортостана Айбулат Вакилович Хажин в прямом эфире поздравил с торжественным открытием ФП «Профессионалитет» и пожелал всем хорошего, позитивного настроя в новом учебном году.

Кластер по отрасли «Педагогика» даёт новые возможности и большие перспективы для развития как самого учебного заведения, так и его обучающихся, экономики региона и системы среднего профессионального образования.

Для справки

В мае 2023 года был сформирован образовательный кластер по отрасли «Педагогика» на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж. В целях создания условий реализации федерального проекта «Профессионалитет» был проведен всесторонний анализ образовательных программ и потребностей работодателей, в результате чего были определены три основные специальности: "Преподавание в начальных классах", "Коррекционная педагогика в начальном образовании", "Педагогика дополнительного образования" и две сопутствующие: "Информационные системы и программирование", "Документационное обеспечение управления и архивоведение". В состав участников «Педагогического образовательного центра» вошли 9 профессиональных образовательных организаций республики из Туймазов, Нефтекамска, Салавата, Белебея, Благовещенска, Месягутово, Сибая, Кушнаренково и 10 предприятий-партнеров - это школы Стерлитамака, Туймазов, Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара и Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан. На программы ФП «Профессионалитет» кластера «Педагогика» зачислены 150 человек.