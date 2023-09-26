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26 Сентября , 19:52

Подведены итоги Литературного диктанта

26 сентября стали известны результаты Международной просветительской акции «Литературный диктант-2023». В нашем городе в ней участвовали 34 человека,которые писали диктант на площадке «Мастерской искусств» - библиотеки N 3 ЦБС Стерлитамака.

Подведены итоги Литературного диктанта
Подведены итоги Литературного диктанта

Пятеро участников стали отличниками «Литературного диктанта», правильно ответив на все 20 вопросов и набрав сто баллов из ста возможных.
Все они получили сертификаты отличников ЛД и подарки от партнёра акции музыкального клуба «Артель» из рук руководителя Стерлитамакской ЦБС Елены Калюжной.
Несколько человек набрали от 90 до 80 баллов, что тоже считается неплохим результатом. В любом случае, все участники акции не только проверили свои знания, но и стали пропагандистами такого увлекательного и полезного занятия, как чтение книг.
Подробнее о победителях и самой акции - в субботнем номере нашей газеты.
Марина Воронова
Фото автора

Автор:Марина Воронова
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