Подведены итоги Литературного диктанта

Пятеро участников стали отличниками «Литературного диктанта», правильно ответив на все 20 вопросов и набрав сто баллов из ста возможных.

Все они получили сертификаты отличников ЛД и подарки от партнёра акции музыкального клуба «Артель» из рук руководителя Стерлитамакской ЦБС Елены Калюжной.

Несколько человек набрали от 90 до 80 баллов, что тоже считается неплохим результатом. В любом случае, все участники акции не только проверили свои знания, но и стали пропагандистами такого увлекательного и полезного занятия, как чтение книг.

Подробнее о победителях и самой акции - в субботнем номере нашей газеты.

Марина Воронова

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