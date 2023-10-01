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1 Октября , 11:03

Приходите на Экостанцию!

Новые пространства – это новая ступень в исследованиях.

Приходите на Экостанцию!
Приходите на Экостанцию!

Экостанция – образовательная площадка нового типа. Современное лабораторное оборудование нацелено на то, чтобы погрузить детей в мир современной экологии и проводить долговременные исследования состояния окружающей среды.
На базе Детского экологического центра города Стерлитамак прошло торжественное открытие муниципальной Экостанции. Со словами поздравлений к учащимся и педагогам обратилась директор центра Нина Васильевна Рахматуллина и пожелала удачи всем участникам проекта. В рамках открытия «Экостанции» был проведен экоквест: команды поочередно проходили станции и проводили мини-исследования окружающей среды. Все участники получили памятные подарки.

Приходите заниматься в Детский экологический центр!

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