Премьер-министр Башкортостана доложил о ходе строительства Межвузовского кампуса в Уфе

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя федерального правительства Марата Хуснуллина.

Информация размещена на официальном сайте Правительства РБ.

Андрей Назаров рассказал, что строительство кампуса идет по графику, в соответствии с утверждённой дорожной картой.

— Первую очередь планируем ввести в декабре этого года. Это здание IQ-парка, оно состоит из семиэтажного основного комплекса и высотной части в 15 этажей. Там сейчас монтируются и подключаются инженерные сети. Согласован дизайн-проект, начинаются интерьерные работы, закупается мебель и оборудование. Оснащать ими здание начнем с середины ноября. Кампус всегда в контуре внимания – дважды в день осуществляем обход, все вопросы решаются тут же, на площадке. Сегодня на объекте задействовано более 500 человек. Строительная готовность 80%, все идет по плану, — подчеркнул Председатель Правительства республики.

В IQ-парке разместят деловые и выставочные зоны, офисы университетов, IT-технопарк, стартап-центры.

Вторая очередь кампуса по плану будет построена к декабрю 2025 года. Она включит в себя жилые корпуса, геномный центр и учебно-лабораторные блоки. Для строительства второй очереди демонтированы подлежащие сносу здания, генеральный подрядчик выходит на площадку в середине ноября, сообщил Андрей Назаров.

— Начинаем строительство геномного центра, в разработке проектно-сметная документация на основное здание второй очереди. С концессионером согласовывается наполнение его стилобата и технико-экономические показатели. Объект сложный, уникальный, экспертиза долгая. Мы готовы к этому и ожидаем положительного заключения в первой половине 2024 года, — добавил глава республиканского Кабмина.

Андрей Назаров отметил, что прорабатывается дальнейшее развитие кампуса в формате инновационного-научно-технологического центра. Формируется концепция и определяются возможности строительства дополнительных объектов экосистемы кампуса (технопарк, образовательные учреждения, общественно-деловые и культурные объекты).

Проект кампуса - это 146 тыс. кв.м студенческого пространства с жилыми помещениями на 3500 человек, учебно-научным комплексом, геномным центром, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

Строительство кампуса осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

Фото: https://pravitelstvorb.ru/news/22132/