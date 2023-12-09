"Не совсем как в Хо́гвартсе, но тоже здорово!"

Эти слова, прозвучавшие вчера со сцены ГДК «Сода», побудили нас задуматься о том, как мудро люди могут устроить свою жизнь – объединяться целыми поколениями, чтобы растить умное будущее.

Ветераны педагогического труда, учителя, ученики, друзья и партнёры лицея № 12 собрались на празднике в честь красивой даты, чтобы радоваться друг другу, вспоминать счастливые моменты и планировать новые успехи. Поздравляем! Процветания и добра!

Живые истории о любимом лицее, рассказанные педагогами и родителями, читайте в ближайшем выпуске «Стерлитамакского рабочего». А сейчас вы можете перейти по ссылке и узнать, что думают о своём учебном заведении лицеистки, наши юные корреспонденты:

- Целых 60 лет наша школа встречала учеников, учителей. Многое изменилось со дня основания школы. Что-то забылось, но всё же многое живет в памяти выпускников, и сердцах учителей. Вместе с уважаемыми педагогами школы, с педагогами-ветеранами, с родителями, с выпускниками и учениками школы, а также с почетными гостями, был вновь пройден путь длиною в 60 лет. Много гостей присутствовали на торжественном вечере. Каждый, сидящий в зале, чувствовал свою причастность к истории школы. В дружеской обстановке чествовали учителей и выпускников разных лет, вручались цветы и подарки, звучали поздравления и песни для работников школы и многочисленных гостей. Много хороших и теплых слов было сказано вечера, так пусть сбудутся все пожелания! Надеемся, что через несколько лет школа вновь соберет всех школьных друзей, педагогов. И будут звучать песни, стихи и воспоминания о школе.

(Оля Копанева)

Перемены в школьной жизни

Наша школа перетерпела множество изменений за последние годы. Однако, все эти изменения были направлены, как говорится, на улучшение условий обучения и создание комфортной среды для учеников.

Одним важным изменением стало открытие кванториума. Теперь ученики могут изучать информационные технологии и работать с компьютерными программами. Это помогает им быть в курсе современных технологий и готовиться к будущей профессии.

Наша школа также стала более экологичной: на входе появились капсулы по сбору пластика, бумаги. Ведь всему этому можно дать вторую жизнь.

А совсем недавно в нашей школе появилось еще одно новшество – это «говорящие стены». Нет, это не стены, как в Хогвартсе в фильме про Гарри Поттера. А стены, несущие информацию для учеников. Известные высказывания знаменитых людей, которые ребята обсуждают и применяют их в учебе и жизни. А еще ни одна стена не похожа на другую - это перемещает тебя за перемену с одного урока на другой с нужным настроем.

В целом, школа после таких нововведений представляет собой если не идеальное, то очень даже подходящее место для обучения и развития учеников.