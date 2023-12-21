В Башкирии готовятся к открытию межвузовский студенческий кампус

«Чистовая отделка помещений практически завершена. Там, где готовность стопроцентная, вузы приступают к завозу и монтажу оборудования и мебели. Мы договорились эту работу завершить до конца года. Также актуален вопрос своевременной установки и запуска мультимедийного оборудования. По технической части проектной документации получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Сметная документация отрабатывается по замечаниям экспертизы практически в круглосуточном режиме», — рассказал Андрей Назаров.

В IQ-парке финишируют отделочные работы, заканчивается монтаж систем вентиляции и пожаротушения, стеновых и потолочных панелей, а также напольных покрытий. Колонны в холле обрели подсветку, большой мультимедийный экран подключен и уже транслирует справочную информацию. Комиссия осмотрела зоны для инновационной деятельности, кафе и филиала Сбербанка — у них будут отдельные входы, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Премьер-министр дал указания по корректировке дизайна входных групп лабораторий. Над ними размещают цитаты всемирно известных ученых, чьи имена получат семь будущих башен второй очереди. Кампус оформлен в стиле лофт, традиционном для студенческих объектов.

«Предстоящее открытие — не просто запуск первого в стране кампуса первой волны по нацпроекту. Это и уникальный опыт с точки зрения того, что большинство регионов-участников выбрали для стройки общежития. А руководство Башкортостана сделало сложный выбор с точки зрения внешних макроэкономических показателей и решило создать креативные пространства и научные корпуса», — отметил генеральный директор Фонда реализации социальных и инфраструктурных проектов РБ Андрей Стариков.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Правительство РБ