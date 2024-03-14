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Образование
14 Марта , 10:07

На стратегической сессии "Классная страна"

В Уфе, в Межвузовском студенческом кампусе евразийского НОЦ мирового уровня состоялась стратегическая сессия Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для детей и молодёжи "Классная страна".

На стратегической сессии "Классная страна"
На стратегической сессии "Классная страна"

О значении этого события рассказывает его участница Лидия Александровна Радаева, советник директора по воспитанию Лицея № 3 им. В.А.Секина:

– Программа "Классная страна" призвана увеличить количество качественных и доступных образовательных программ путешествий, которые помогут школьникам в изучении разных предметов, а педагогам – в реализации учебного плана.
Результатом проекта станут образовательные программы путешествий, сформированных по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. Маршруты, вошедшие в состав программ путешествий, будут рекомендованы для включения в Федеральный реестр школьных маршрутов Минпросвещения.

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