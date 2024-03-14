Школьники Башкирии победили в Национальной технологической олимпиаде

Учащиеся 11 класса Башкирского лицея-интерната №3 г. Стерлитамака стали командой-победителем среди 9 команд России. Команды-участники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других регионов России.

В состав победившей команды, которая носит интересное название «Аралбайчиклар», вошли Чекмарев Глеб , Мурат Рахматуллин, Руслан Губайдуллин и Арслан Аралбаев.

Также ребята из команды показали наилучшие результаты в индивидуальном зачете. Чекмарев Глеб стал победителем, Рахматуллин Мурат, Губайдуллин Руслан - призерами. В число призер вошел и десятиклассник лицея из команды «Жулдыстар» КалмурзинАдилет.

Участники олимпиады проходили два тура. Предметный включает в себя проверку теоретических знаний по физике и информатике. В командном инженерном туре командысоздавали собственную установку для измерения характеристик оптического волокна.

Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада» по профилю «Фотоника» проводится Ассоциацией участников технологических кружков при поддержке Минобрнауки РФ. Разработчиками-организаторами олимпиады являются Пермский государственный университет (ПГНИУ) при поддержке Пермской научно-производственной приборостроительной компании, Центра компетенций НТИ по направлению «Фотоника» при ПГНИУ, КванториумаФотоника, МАОУ «ФОТОНИКА».

Олимпиада НТО по профилю «Фотоника» включена в Перечень Минобрнауки РФ, она даёт победителям и призерам право претендовать на стипендию Президента РФ.

Статус победителя или призера Олимпиады НТО по профилю «Фотоника» дает поступающим в вузы возможность претендовать на бонусы – получить 100 баллов за профильный ЕГЭ или до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения в некоторых вузах.

СПРАВКА.

Национальная технологическая олимпиада (НТО) — первые и самые масштабные в России командные инженерные соревнования для школьников 5–11 классов и студентов вузов и колледжей по широкому спектру технологических направлений. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (кружковое движение НТИ). С 2015 года участниками олимпиады стали более 500 тысяч школьников и студентов из всех регионов России и ряда зарубежных стран, более четырех тысяч школьников получили право на льготы при поступлении в ведущие технологические вузы страны.