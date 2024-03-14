-1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Образование
14 Марта , 09:16

Школьники из Стерлитамака презентуют проект «Берлога» на ВФМ-2024

На Всемирном фестивале молодежи юные стерлитамаковцы представили  мобильную игру Национальной киберфизической платформы «Берлога».

Школьники из Стерлитамака презентуют проект «Берлога» на ВФМ-2024
Школьники из Стерлитамака презентуют проект «Берлога» на ВФМ-2024

Ученики Башкирского лицея-интерната №3, амбассадоры Кружкового движения НТИ Глеб Чекмарев и Айназ Муратшин презентовали посетителям стенда Республики Башкортостан мобильную игру «Берлога». Проект направлен на массовое вовлечение детей в техническое творчество и технологическое образование через самый популярный канал внимания современных школьников — мобильные игры.  

Это совместный проект Правительства Башкирии, Агентства стратегических инициатив и Кружкового движения НТИ, в рамках которого в   2023 году в Башкортостане запущена сеть из 85 технологических кружков  на базе основного и дополнительного образования.

Стенд посетили вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко и первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кружковцы продемонстрировали высоким гостям достижения региона и проект НКФП «Берлога».

Башкирский лицей-интернат №3 является участником федерального проекта НКФП «Берлога» и показывает высокие результаты по вовлечению школьников в технологическое образование.

Ранее лицеисты презентовали проект на ПМЭФ-2023, ВДНХ «Россия».

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru