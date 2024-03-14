Школьники из Стерлитамака презентуют проект «Берлога» на ВФМ-2024

Ученики Башкирского лицея-интерната №3, амбассадоры Кружкового движения НТИ Глеб Чекмарев и Айназ Муратшин презентовали посетителям стенда Республики Башкортостан мобильную игру «Берлога». Проект направлен на массовое вовлечение детей в техническое творчество и технологическое образование через самый популярный канал внимания современных школьников — мобильные игры.

Это совместный проект Правительства Башкирии, Агентства стратегических инициатив и Кружкового движения НТИ, в рамках которого в 2023 году в Башкортостане запущена сеть из 85 технологических кружков на базе основного и дополнительного образования.

Стенд посетили вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко и первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кружковцы продемонстрировали высоким гостям достижения региона и проект НКФП «Берлога».

Башкирский лицей-интернат №3 является участником федерального проекта НКФП «Берлога» и показывает высокие результаты по вовлечению школьников в технологическое образование.

Ранее лицеисты презентовали проект на ПМЭФ-2023, ВДНХ «Россия».

