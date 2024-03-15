Радий Хабиров в Стерлитамаке провёл выездное заседание Республиканского совета по профессиональному образованию

В своём выступлении Глава Башкортостана отметил особую важность обеспечения квалифицированными специалистами реального сектора экономики региона, прежде всего отраслей промышленности.

– Кадровый вопрос в условиях современных вызовов обостряется. И от того, насколько эффективно мы будем его решать, зависит будущее развитие республики и страны в целом. В своем недавнем Послании Федеральному Собранию Президент России обозначил одной из стратегически важных задач преодоление кадрового дефицита в ключевых сферах экономики. Новый национальный проект «Кадры» через согласование потребностей рынка труда и возможностей системы образования будет работать на подготовку современных специалистов, – подчеркнул Радий Хабиров. – Глава государства также поставил задачу реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. При этом мы сохраним финансирование модернизации колледжей и по республиканской программе, которую запустили несколько лет назад. Объединив федеральные и региональные ресурсы, мы сможем до 2030 года навести порядок в этой части.

Так, в прошлом году по программе капремонта колледжей привели в порядок учебные корпуса 12 учреждений среднего профобразования. А в 2023 году республика выделила более 330 млн рублей на модернизацию зданий ещё 15 колледжей.

Руководитель региона добавил, что престиж и востребованность среднего профессионального образования год от года растут.

– Мы видим, что СПО становится всё более популярным у молодёжи. Практически в каждом районе, городе есть колледж или его филиал. Сейчас в них после девятого класса идут более 60 процентов учащихся. Выпускники школ осознанно выбирают рабочие профессии, зная, что это востребованный актив, хороший задел на будущее, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня мы увидели, как развивается Стерлитамакский политехнический колледж – один из лучших в республике. Учебный корпус хорошо модернизирован, оснащён современным оборудованием. Здесь активно внедряют инновационные программы обучения. За лучшую организацию взаимодействия с работодателями колледж стал обладателем гранта Главы республики.

В числе актуальных вопросов – целевая подготовка кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса с дальнейшим трудоустройством выпускников. Между учащимися колледжей Башкортостана и предприятиями заключено более 2 600 таких договоров.

– Такая практика повышает конкурентоспособность выпускников, усиливает социальную ответственность предприятий. Они предоставляют базу для практики, выплачивают стипендии, создают для выпускников рабочие места. Всё это, конечно, мотивирует ребят, в целом способствует подготовке специалистов по востребованным профессиям и специальностям, – заявил Радий Хабиров.

Ещё одна важная задача – создание условий для профессионального образования, успешной адаптации и социализации более 1,6 тысячи студентов, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, обучаются в колледжах региона.

– В Год заботы о людях с ОВЗ мы должны проявить особое внимание к молодым ребятам, которые получают востребованные специальности. Эти студенты могут освоить десятки профессий, – подчеркнул Радий Хабиров. – Работу с такими людьми нужно продолжать на постоянной основе.

Глава Башкортостана поручил Минобрнауки республики проработать механизм поощрения колледжей, которые поддерживают учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Глава Республики Башкортостан