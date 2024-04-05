Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака

В совещании приняли участие начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Галина Давыдова, директор СКСиПТ Ильдар Гумеров, первый заместитель министра строительства Республики Башкортостан Егор Родин, директор Ассоциации «Строители Башкирии» Вадим Аднасурин, а также руководители саморегулируемых организаций строителей и представители строительных организаций южной части республики.

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий вышел с инициативой стать базовым учебным заведением, в котором в 2025 году может быть создан образовательно-производственный кластер в направлении «Строительство».

На встрече были выделены основные направления работы по реализации проекта, включая совершенствование учебных программ, обновление материально-технической базы, организацию стажировок для студентов в ведущих строительных компаниях города. Участники обсудили необходимость адаптации учебных программ к современным требованиям рынка труда.

Проект позволит объединить крупнейших игроков строительной отрасли и образовательные организации в решении вопросов кадрового обеспечения.

После совещания состоялась экскурсия по мастерским «Разработка мобильных приложений», «Технологии информационного моделирования BIM» и «Инженерный дизайн CAD», где проходил X региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс».

Фото Тамары Андреевой