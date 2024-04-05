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Образование
5 Апреля , 00:41

Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака

В Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий обсудили реализацию федерального проекта «Профессионалы» по направлению «Строительство».

Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака

В совещании приняли участие начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Галина Давыдова, директор СКСиПТ Ильдар Гумеров, первый заместитель министра строительства Республики Башкортостан Егор Родин, директор Ассоциации «Строители Башкирии» Вадим Аднасурин, а также руководители саморегулируемых организаций строителей и представители строительных организаций южной части республики.

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий вышел с инициативой стать базовым учебным заведением, в котором  в 2025 году может быть создан образовательно-производственный кластер в направлении «Строительство».

На встрече были выделены основные направления работы по реализации проекта, включая совершенствование учебных программ, обновление материально-технической базы, организацию стажировок для студентов в ведущих строительных компаниях города. Участники обсудили необходимость адаптации учебных программ к современным требованиям рынка труда.

Проект позволит объединить крупнейших игроков строительной отрасли и образовательные организации в решении вопросов кадрового обеспечения.

После совещания состоялась экскурсия по мастерским «Разработка мобильных приложений», «Технологии информационного моделирования BIM» и «Инженерный дизайн CAD», где  проходил X региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс».

Фото Тамары Андреевой

Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
Рабочие профессии необходимы для развития Стерлитамака
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