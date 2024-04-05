В колледжах Башкирии специалистов готовят под целевой заказ предприятий-партнеров

Глава Кабмина рассказал о подготовке кадров для республиканских предприятий и создании условий для развития среднеспециального образования.

– Впервые за 30 лет на комплексный капитальный ремонт учреждений среднего профессионального образования 2 года подряд выделяется по 500 млн рублей. Благодаря этому отремонтировано 22 здания колледжа. Особое внимание уделили общежитиям. Существенно улучшили условия обучения почти для 24 тыс. студентов, – рассказал Андрей Назаров.

В Башкортостане адаптирована система подготовки специалистов со средним профессиональным образованием под запросы рынка труда. Республика активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».

– Система среднего профессионального образования является сегодня стратегическим звеном подготовки квалифицированных кадров и стала особенно популярной среди абитуриентов, рабочие профессии стали осознанным выбором молодого поколения. В этом году количество студентов, поступивших на программы СПО, достигло 36 тыс. чел., более 60% учащихся 9-х классов выбирают обучение в колледжах, – отметил министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.

Так,

На базе Стерлитамакского колледжа планируется создание кластера «Строители Башкирии»

В Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий обсудили реализацию федерального проекта «Профессионалы» по направлению «Строительство».

В совещании приняли участие начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Галина Давыдова, директор СКСиПТ Ильдар Гумеров, первый заместитель министра строительства Республики Башкортостан Егор Родин, директор Ассоциации «Строители Башкирии» Вадим Аднасурин, а также руководители саморегулируемых организаций строителей и представители строительных организаций южной части республики.

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий вышел с инициативой стать базовым учебным заведением, в котором в 2025 году может быть создан образовательно-производственный кластер в направлении «Строительство».

На встрече были выделены основные направления работы по реализации проекта, включая совершенствование учебных программ, обновление материально-технической базы, организацию стажировок для студентов в ведущих строительных компаниях города. Участники обсудили необходимость адаптации учебных программ к современным требованиям рынка труда.

Проект позволит объединить крупнейших игроков строительной отрасли и образовательные организации в решении вопросов кадрового обеспечения.

Источник: Правительство РБ и газета "Стерлитамакский рабочий"

Фото Тамары Андреевой