Главная цель – здоровье детей

Одна из тем, затронутых во время прямой линии с Главой Башкортостана Радием Хабировым, – школьное питание. Руководитель региона считает его ключевым элементом здоровья нации. Он отметил, что школьное питание было одной из первых задач, с которой он столкнулся. Удалось создать относительно стабильную систему, что снизило количество жалоб. Однако для дальнейшего улучшения требуется внедрять новые идеи и стандарты, индивидуализируя меню.

В Стерлитамаке горячее питание организовано во всех общеобразовательных учреждениях в соответствии с двухнедельным примерным меню. Оно разработано с учётом санитарно-гигиенических требований, предъявляемых в детском питании.

Бесплатным питанием обеспечены ученики 1-4-х классов, дети из многодетных малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Качество и безопасность продуктов и приготовленных блюд ежедневно контролируют специально созданные в образовательных учреждениях бракеражные комиссии и родители школьников, а также специалисты отдела образования и организаторы питания.

На школьных сайтах родители могут изучить примерное десятидневное меню, познакомиться с информацией об организации школьного питания и организаторе питания, телефоном горячей линии.

Особое внимание уделяет организации питания учащихся администрация города. Глава администрации Эмиль Шаймарданов посетил несколько школ и поделился впечатлениями в своих соцсетях.

«Ко мне обратились несколько родителей по вопросу питания в школах. Решил внепланово проехать и посмотреть всё сам. Выбор пал на школу № 26, гимназии №№ 1 и 5. Школы не предупреждали. Иначе смысл таких проверок сводится к нулю. Посмотрели, как организовано питание, в каком состоянии кухня, места приготовления блюд и хранения продуктов. Сами попробовали блюда школьного меню.

Могу сказать, что есть незначительные замечания, поручил в самое ближайшее время их устранить. Но в целом неплохо.

Школьное питание, наверное, сколько существует, столько и вызывает споров, потому что многие вещи сугубо субъективные, зависят от пищевых привычек детей, от культуры питания в семье, предпочтений и т.д. Другое дело, что должны всегда безукоризненно соблюдаться нормы СанПина, ведь это связано со здоровьем школьников. В этом плане сегодня замечаний не было.

Вопрос держим на контроле».

Посетив школу № 31 и продегустировав блюда, Эмиль Владиславович отметил порядок в столовой и вкусный горячий обед. «Такие рабочие визиты в школьные столовые буду продолжать. Главное, чтобы все, кто задействован в организации школьного питания, чётко понимали, что работать добросовестно нужно всегда. Главная цель – здоровье детей, чтобы им было вкусно, сытно и полезно. По сути оценку работе столовых дают дети, голосуя пустыми тарелками».

Для пропаганды здорового питания в школах проводится работа с родителями и детьми. Это беседы с учащимися, классные часы, тематические занятия, флешмобы, дни здорового питания, праздник «Моё национальное блюдо», дегустация блюд школьного меню. Об этом рассказала директор школы № 21 Татьяна Геннадьевна Сиротина.

– В соответствии с планом мероприятий по повышению качества питания обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2024-2025 учебном году в рамках Единого республиканского дня открытых дверей «Родители Башкортостана за здоровое питание!» создаётся родительский контроль за организацией горячего питания в школьной столовой. Родители сверяют соответствие фактического меню с размещённым на информационном стенде, визуально оценивают уровень отходов, дегустируют блюда, задают интересующие вопросы шеф-повару и оставляют свои отзывы и пожелания.