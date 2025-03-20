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20 Марта , 15:38

В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России

В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ состоялась стратегическая сессия по обновлению проекта развития сети научно-образовательных центров (НОЦ) на 2025–2030 годы.

В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России

Мероприятие собрало представителей Министерства науки и высшего образования РФ, научного сообщества из 30+ регионов, а также администрацию и экспертов. Открыла сессию Председатель Комитета Совета Федерации по науке Лилия Гумерова, подчеркнув лидерство Башкортостана в рейтинге НТР и успехи вузов республики в программе «Приоритет 2030».

За пять лет существования НОЦ создано 15 центров в 38 регионах, объединивших 904 вуза и предприятия. Реализовано более 150 мер поддержки, включая федеральные программы и мегагранты. Евразийский НОЦ вошёл в число лидеров по влиянию на привлечение финансирования и подготовку кадров. Директор РЦНИ Олег Белявский назвал Башкортостан «лидером среди регионов».

В Башкортостане за 2019–2024 гг. оформлено 3 тыс. патентов, создано 15 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Наталия Латыпова (директор Управляющей компании) отметила роль центра как «единого окна» для кооперации науки и бизнеса.

В рамках сессии открыли новые лаборатории. В «Агробиотехнологиях» БашГАУ совместно с партнёрами разрабатывают устойчивые к патогенам сельхозкультуры. Климатическая камера позволяет ускорить селекцию, увеличивая урожайность гибридов в 5 раз. В «Биотехнологии живых систем» БГПУ школьники представили эксперименты по микрозелени и антимикробным свойствам растений. Лаборатория станет центром внедрения биотехнологий в промышленность, включая разработки для детских садов на башкирском языке.

Заместитель министра науки Дмитрий Пышный высоко оценил инфраструктуру кампуса и перспективы региона, призвав «не сбавлять темп». В рамках сессии также обсудили госпрограмму НТР и вовлечение молодёжи в инновационные проекты.

Организаторами мероприятия выступили Минобрнауки РФ, Совет Федерации, РЦНИ, РАНХиГС и Евразийский НОЦ.

В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
В Межвузовском кампусе стартовала стратегическая сессия по развитию НОЦ России
Автор:Юлия Кононова
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