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20 Марта , 21:07

В Стерлитамаке состоялась научно-практическая конференция «Старт в науку»

XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Старт в науку-2025», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в школе № 21 г.Стерлитамака.

В Стерлитамаке состоялась научно-практическая конференция «Старт в науку»
В Стерлитамаке состоялась научно-практическая конференция «Старт в науку»

XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Старт в науку-2025», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в школе № 21 г.Стерлитамака.

 

Участники конференции – учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и других регионов России и ближнего зарубежья, студенты учреждений среднего специального образования, педагоги.

 

Организаторы ВНПК «Старт в науку-2025» – Министерство образования и науки Республики Башкортостан, Отделение Российского исторического общества по Республике Башкортостан, отдел образования администрации ГО г.Стерлитамак, Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий и средняя общеобразовательная школа № 21.

 

На пленарном заседании участников конференции поприветствовали директор школы № 21, кандидат исторических наук Татьяна Геннадьевна Сиротина и председатель Совета отделения Российского исторического общества в Республике Башкортостан, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ Марат Хамитьянович Марданов. С приветственным словом выступила декан исторического факультета СФ УУНиТ, кандидат исторических наук, доцент Наталья Степановна Мысляева.

 

После торжественного открытия члены жюри прослушали доклады юных исследователей, а педагоги участвовали в работе круглого стола.

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