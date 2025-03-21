В межвузовском кампусе Уфы открылась лаборатория БашГАУ «Агробиотехнологии»

Основная задача площадки — разработка сельскохозяйственных культур с повышенной устойчивостью к патогенам и экстремальным условиям окружающей среды.

Ректор БашГАУ Илдар Габитов отметил, что лаборатория органично встраивается в программу исследований вуза, включая проекты по программе «Приоритет-2030». Особое внимание уделяется разработке высокобелкового гороха, который станет ключевым элементом в создании отечественной кормовой базы. Условия региона, по словам ректора, идеально подходят для возделывания этой культуры.

Сотрудничество с предприятием «Рассвет», стратегическим партнёром университета, станет важным фактором в реализации технологических проектов. БашГАУ, получивший федеральное финансирование в рамках «Приоритета-2030», видит в этом не только признание, но и высокую ответственность.

«Вхождение в программу — это знак для коллектива, что мы способны работать над исследованиями мирового уровня. Это также подтверждение для общества: наш вуз достоин представлять образование и науку на всей территории России», — подчеркнул Илдар Габитов.

Год работы в статусе кандидата программы дал университету уверенность в выполнении задач, поставленных перед Минобрнауки, включая вклад в продовольственную безопасность и экспортный потенциал страны.

Фото: скрин видео.

Источник: РесБаш.