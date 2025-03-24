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24 Марта , 17:38

Учат рисовать и видеть мир в цвете

Сегодня отмечают свой профессиональный праздник педагоги-художники, люди, которые щедро делятся со своими учениками удивительным умением видеть мир в образах и красках.

Учат рисовать и видеть мир в цвете
Учат рисовать и видеть мир в цвете

В детской художественной школе Стерлитамака работает целая плеяда талантливых художников и педагогов, передающих свое мастерство новому поколению детей, только открывающих для себя изобразительное искусство.
Это Ольга и Елена Литвиненко, Сергей Лебедянцев, Салават Махмутов, Рафаэль Кираев, Вера Мухаметдинова, Гузель Мухамедьярова, Ольга Гребнева, Александр Шиканов, Надежда Гумерова, Рамиль Нагаев и многие другие.
И, конечно, основателями и ангелами-хранителями стерлитамакской художки на протяжении многих десятилетий остаются её директор Владимир Александрович и преподаватель Надежда Васильевна Курбатовы, воспитавшие не одно поколение замечательных учителей и профессиональных художников, многие из которых работают сегодня в своей Альма-матер.
С праздником, педагоги-художники! Здоровья вам, вдохновения и одаренных учеников!

Автор:Марина Воронова
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