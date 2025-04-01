Стерлитамакская школа № 1 вновь распахнула двери для учеников и педагогов

После капитального ремонта по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» первой в Российской Федерации в этом году открылась школа № 1 г.Стерлитамака.

Визитной карточкой обновлённой школы, такой же, как и открывшиеся в 1997 году медико-биологические классы, стала картина, написанная прямо на стене фойе: все, кто входит в здание, сразу видят изображённых в натуральную величину учеников.

Директор школы Наталья Ринатовна Муратова перед торжественным открытием отметила, что это старейшее в городе учебное заведение – ему 165 лет, а зданию, где оно располагается, 54 года.

Гостей радушно встречали ученицы медицинских классов в формах сестёр милосердия.

Главное торжество развернулось в актовом зале – светлом, нарядном и по-праздничному оживлённом. На открытие любимой школы пришли ученики, их родители и учителя.

По традиции мероприятие началось с выноса государственных флагов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Прозвучали гимны, их слова подхватил весь зал.

Вокально-хореографическая композиция в исполнении учащихся школы вызвала искренние радостные чувства и громкие аплодисменты зрителей.

Символом открытия обновлённой школы стали стрелки часов, установленных на сцене. Настроить на них назначенное время – 13 часов 45 минут – доверено почётным гостям: главе администрации города Эмилю Шаймарданову, депутату Государственной Думы, председателю Комитета ГД ФС РФ по просвещению Ирине Белых, а также директору школы Наталье Муратовой. Как только стрелки часов заняли нужное положение, прозвенел школьный звонок.

Учеников, их родителей и педагогов, а также всех, кто организовал и провёл капитальный ремонт, оказывал всяческую поддержку, поприветствовала депутат Государственной Думы Ирина Белых. Она выразила искреннее восхищение талантливыми детьми – главным богатством нашей страны. В этом огромная заслуга родителей и учителей. Ирина Викторовна пожелала ребятам, чтобы школа стала родным домом, и достичь высоких целей в жизни.

Работников ООО «Эвострой» наградили благодарственными письмами Государственной Думы РФ.

Глава администрации ГО Эмиль Шаймарданов отметил, что открытие обновлённой школы – важное событие для Стерлитамака. Город с 2022 года принимает активное участие в реализации программы «Модернизация школьных систем образования», ремонт завершён в пяти школах, четыре школы находятся в финальной стадии готовности. Участие в проекте будет продолжено. Большая благодарность Президенту России В.В.Путину за то, что он дал старт этой программе, Министерству просвещения Республики Башкортостан, Госсобранию – Курултаю РБ за поддержку в её реализации и Главе нашей республики Радию Хабирову за помощь и выделение дополнительных средств на благоустройство пришкольных территорий.

Эмиль Владиславович вручил благодарственные письма администрации ГО г.Стерлитамак заместителю директора школы № 1 Алсу Закировой, коллективу ООО «Эвострой» и его учредителю Виталию Золотову.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов поздравил всех со знаменательным событием и поблагодарил родителей учеников за активность в процессе ремонта, а также мецената, оказавшего финансовую поддержку. Руслан Фидарисович наградил благодарственным письмом Государственного Собрания – Курултая РБ директора ООО «СтройИнвест» Марата Ситдикова.

Директор школы Наталья Муратова отметила, что школа, как природа, пробуждающаяся весной, возродилась, стала красивой и уютной. Наталья Ринатовна призвала ребят относиться к ней бережно и ценить труд людей, вложивших в неё труд и душу.

К хозяевам и гостям школы обратился учредитель ООО «Эвострой» Виталий Золотов. Он поблагодарил Правительство РБ, депутатов Государственной Думы РФ и Госсобрания РБ, администрацию города за участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

Завершилось мероприятие экскурсией по школе, где гостям показали специализированные кабинеты, лаборатории, центр детских инициатив, территорию профильных классов, спортивный зал, столовую.