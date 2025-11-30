А вы написали географический диктант?

Событие объединило участников разного возраста — от младших классов до старшеклассников, педагогического состава и родителей — и стало важной образовательной и просветительской площадкой для проверки и укрепления географических знаний.

Географический диктант проводится для того, чтобы повысить интерес школьников к географии и развитию географической грамотности, оценить уровень знаний по темам (природные зоны, географические объекты России и мира, картография и ориентирование на местности), сформировать у учащихся представление о важности экологической культуры и бережного отношения к природе.

Диктант проходил в тестовой форме с вопросами различной сложности: от школьной программы до элементарных краеведческих задач. Работа оценивалась по единой шкале, предусмотренной организаторами акции.

Организаторы мероприятия — учителя географии и волонтёры школы — заранее подготовили аудитории, раздаточные материалы и инструктаж для участников. В проведении диктанта активно участвовали классные руководители и старшеклассники‑волонтёры, которые помогали младшим школьникам с оформлением карточек и созданием спокойной рабочей атмосферы.

Участники отметили высокий образовательный эффект диктанта: многие вспомнили темы, которые давно не повторяли, и получили стимул к дальнейшему изучению географии. Учителя зафиксировали положительную динамику интереса к предмету и планируют использовать результаты диктанта для корректировки внеклассной работы и подготовки к олимпиадам и конкурсам.

Школа благодарит всех участников и организаторов за активность и внимательное отношение к подготовке диктанта. Мы приглашаем всех желающих продолжать участвовать в подобных просветительских проектах и обещаем в следующем учебном году расширить формат географических мероприятий: провести викторины, тематические экскурсии и проектные работы по краеведению.

Александра Лейхнер, юнкор "Стерлитамакского рабочего"