30 Ноября , 21:48

А вы написали географический диктант?

Сегодня в полилингвальной школе № 23 состоялся Географический диктант, организованный в рамках акции Русского географического общества. 

Событие объединило участников разного возраста — от младших классов до старшеклассников, педагогического состава и родителей — и стало важной образовательной и просветительской площадкой для проверки и укрепления географических знаний.
 
Географический диктант проводится для того, чтобы повысить интерес школьников к географии и развитию географической грамотности, оценить уровень знаний по темам (природные зоны, географические объекты России и мира, картография и ориентирование на местности), сформировать у учащихся представление о важности экологической культуры и бережного отношения к природе.
 
Диктант проходил в тестовой форме с вопросами различной сложности: от школьной программы до элементарных краеведческих задач. Работа оценивалась по единой шкале, предусмотренной организаторами акции.
 
Организаторы мероприятия — учителя географии и волонтёры школы — заранее подготовили аудитории, раздаточные материалы и инструктаж для участников. В проведении диктанта активно участвовали классные руководители и старшеклассники‑волонтёры, которые помогали младшим школьникам с оформлением карточек и созданием спокойной рабочей атмосферы.
 
Участники отметили высокий образовательный эффект диктанта: многие вспомнили темы, которые давно не повторяли, и получили стимул к дальнейшему изучению географии. Учителя зафиксировали положительную динамику интереса к предмету и планируют использовать результаты диктанта для корректировки внеклассной работы и подготовки к олимпиадам и конкурсам.
 
Школа благодарит всех участников и организаторов за активность и внимательное отношение к подготовке диктанта. Мы приглашаем всех желающих продолжать участвовать в подобных просветительских проектах и обещаем в следующем учебном году расширить формат географических мероприятий: провести викторины, тематические экскурсии и проектные работы по краеведению.
 
Александра Лейхнер, юнкор "Стерлитамакского рабочего"
 
