30 Ноября , 18:20

Встреча с легендарным выпускником

В лицее № 3 им. Секина состоялась встреча с легендарным выпускником Венером Зайнуллович Галиевым.

В его копилке – титулы и награды всех уровней: он двукратный чемпион мира по боевому самбо, Чемпион Евразии по панкратиону, Чемпионом Европы по универсальному бою...
Встреча была оживленной и увлекательной. Гостями лицея стали заместители главы администрации М.В. Григорьев М.В и П.Н. Шорохов, заместитель генерального директора АО "Башвтормет" Р.Г. Асфандияров,тренер по греко-римской борьбе В.В.Леонтьев. Среди этих людей, оставивших заметный след в разных сферах жизни нашего города, есть и выпускники 3-й школы.
 
– Никогда не поздно начать заниматься спортом, главное – желание, – отметил Венер Зайнулович. Спортсмен подчеркнул, что важно приучить себя вести активный образ жизни: это развивает самодисциплину и многие черты характера, которые пригодятся в жизни. Также он дал ребятам много ценных советов, касающихся жизни и учёбы: о важности самообразования, о постоянной работе над собой. Он рассказал детям о том, как складывалась его профессиональная карьера, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на пути к успеху.
 
Ребята с вниманием ловили каждое слово. Встреча прошла очень душевно. Насыщенная и интересная беседа, направленная на популяризацию спортивной культуры и здорового образа жизни, надолго запомнится всем участникам.
 
Лидия Радаева
