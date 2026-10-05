Про параллели, меридианы и не только

Эта профессия уникальна – её плоды не измерить цифрами или зарплатой. Здесь мерилом успеха становится время. Это труд, в результате которого создаётся сад, и творец знает, что не всегда увидит его цветущим.

Учитель не просто скульптор человеческих душ. В отличие от ваятеля, он не отсекает лишнее, а раскрывает таланты, о которых ученик может не подозревать. Педагог способен разглядеть в робком первокласснике будущего инженера, в дерзком подростке – тонкого поэта, а в скромной ученице на последней парте – потенциального дипломата.

Наталья Геннадьевна Гордеева работает в школе № 29 двадцать лет. Это не просто стаж – это целая жизнь, прожитая вместе с тысячами детских судеб. Преподавание географии, руководство классом МЧС и должность советника по воспитанию – это уникальный сплав романтики, ответственности и глубокой педагогики. Накануне Дня учителя мы побеседовали о том, как сочетать преподавание и воспитание учеников, сохраняя в детских сердцах доверие к их наставникам.

– Двадцать лет в школе. Для одних – вечность, для других – один миг. Как вы оцениваете их?

– Я пришла в школу совсем юной, мне хотелось показать детям красоту параллелей и меридианов. Здесь я повзрослела, главной ценностью для меня стала человеческая душа. Двадцать лет – это когда уже учишь детей своих первых учеников. Это значит, что ты не просто работаешь – ты пустил корни. И самая большая награда – встречать на улице взрослых успешных людей, которые вдруг останавливаются, смотрят на тебя с тёплой улыбкой и говорят: «Здравствуйте, Наталья Геннадьевна! А помните, как мы в поход собирались?» В этот момент понимаешь: всё было не зря.

– Наталья Геннадьевна, что вас привело в педагогику?

– Знаете, в профессию не приходят по объявлению. Туда приводит сама жизнь, иногда – самым неожиданным маршрутом. В детстве моим главным проводником в мир был старый дедовский атлас. Огромный, тяжёлый, с чуть потёртыми на сгибах страницами. Я могла часами водить пальцем по ниточкам рек, вглядываться в пестроту климатических поясов и представлять, как пахнет воздух на Байкале. География для меня с самого начала была больше чем просто список столиц и месторождений. Она стала воплощением мечты, символом бесконечности и доказательством того, что мир полон жизни и движения. Каждый человек на планете занимает своё уникальное место.

– География, класс МЧС, должность советника директора по воспитанию. Как такие разные роли уживаются в одном учителе?

– Они не разные, они как три кита, на которых держится мир ребёнка. География – это про горизонт. Я учу детей мечтать, смотреть на карту и понимать, что мир огромен, прекрасен и ждёт их. Мы прокладываем маршруты волонтёрских экспедиций. Считаем, сколько нужно питьевой воды, чтобы подняться на перевал. Изучаем карту сейсмической активности, когда где-то в мире случается беда, чтобы понять: вот сейчас там нужны спасатели.

Класс МЧС – это моя гордость. Там учатся ребята, которые знают цену минуте, понимают, что такое реальная помощь, и не боятся ответственности. Когда твой ученик с 14 лет умеет правильно наложить шину или вывести малышей из задымлённого коридора на учебной тревоге, ты видишь в нём тот стержень, который не сломает никакая взрослая буря.

А советник по воспитанию – это про корни и сердце. Моя возможность связать романтику дальних странствий и строгую дисциплину в единую систему координат. Моя задача – чтобы наши дети, зная наизусть розу ветров и алгоритм эвакуации, никогда не растеряли способности к сопереживанию. Чтобы они умели дружить, любить свою семью, уважать старшее поколение и знали историю своей улицы, своего города. Если в своём классе я могу согреть тридцать два человека, то в роли советника по воспитанию у меня есть шанс помочь выстроить систему, где школа станет домом для каждого. Местом, куда хочется бежать утром.

– Класс МЧС – это уже почти взрослые люди, готовые прийти на выручку. Как вы находите баланс между этой взрослой ответственностью и тем, что они всё ещё дети?

– Баланс – в слезах. И это правда. Они могут на смотре строевой песни, на балу выглядеть как кремлёвские курсанты, а через час тот же командир отделения будет горько плакать в кабинете, потому что поссорился с мамой или получил двойку.

Мы с ними много говорим об этом. Я им часто повторяю: «Ваша сила не в том, что вы не боитесь войти в огонь. Ваша настоящая сила – в смелости признать свой страх и попросить о помощи». Форма МЧС – это их латы, но под ними должно биться горячее, живое, сострадающее сердце.

– Что для вас источник вдохновения?

– У меня их несколько: моя семья, дети и работа. Но я бы расставила их немного иначе, как навигатор.

Первое – моя семья. Это мой тыл, та тихая гавань, куда я возвращаюсь, когда мой внутренний компас начинает сходить с ума. Это люди, которые любят меня не за то, что я советник директора или учитель высшей категории, а просто за то, что я есть. За тарелку борща, за наши тихие вечера, за то, что я могу прийти домой, снять с себя костюм и просто быть мамой. Когда сын обнимает меня и говорит: «Мам, ты чего-то совсем устала», – это перезагружает систему лучше любого выходного. Они дают мне право на слабость, а школа требует быть сильной. Этот баланс держит меня на плаву.

Второе – мои дети. Но здесь я имею в виду и своих двоих дома, и учеников, которые сидят за партами. И те и другие – мои главные учителя. Собственные дети учат меня абсолютной честности. Их невозможно обмануть, перед ними нельзя сыграть роль «великого педагога». А школьные дети… Они не дают мне состариться душой.

И третье – моя работа. Но не та её часть, что про отчёты, рейтинги и проверки. Работа как служение. Для меня школа – это место, где я каждый день вижу чудо. Чудо превращения. Приходит к тебе в пятый класс растерянный ребёнок, который не знает, где находится Байкал, а через семь лет он стоит на сцене с медалью, и ты помнишь, как на карте, которую вы рисовали вместе, он плакал над ошибками. Или когда самый отъявленный хулиган в классе МЧС вдруг первым бросается помогать первокласснику, который разбил коленку. Это чудо – видеть, как прорастают семена, которые ты бросила в эту землю много лет назад.

Знаете, в географии есть понятие «азимут». Это угол между направлением на север и направлением на нужный объект. Так вот, семья, мои дети и смысл моей работы – это мой личный неизменный север. А всё остальное – суета, многозначность, бешеный ритм – это просто погода. Сегодня метель, завтра шторм, а послезавтра – ясное солнце. Но если ты знаешь, где твой север, ты дойдёшь куда угодно. И приведёшь за собой тех, кто доверил тебе свой маршрут.

– Ваша старшая дочь учится в вашем классе. Как быть мамой для всех и не потерять своего ребёнка?

– Когда мы приходим в профессию, нам часто говорят: «Никогда не учите своих». Считается, что это путь к выгоранию, семейным конфликтам и обвинениям в предвзятости со стороны других родителей. Я тоже опасалась. Боялась по вечерам смотреть в глаза своей дочери за кухонным столом и видеть там не маму, а Наталью Геннадьевну. Но три года практики показали: мать и учитель внутри одного человека могут не только уживаться, но и усиливать друг друга. Вопрос лишь в том, как правильно провести эти границы.

Как только мы переступаем порог школы, я для дочери Наталья Геннадьевна. Дома нет разборов полётов из-за школьных оценок. Если есть проблема, мы решаем её вечером, тет-а-тет, без упоминаний фамилий одноклассников. Дом – это тыл, где можно просто упасть в мамины объятия и сказать: «Мам, сегодня была ужасная контрольная», не опасаясь педсовета дома.

– Какие качества, по вашему мнению, необходимы современному учителю для успешной работы?

– Когда я слышу слово «успешный» в контексте школы, всегда немного напрягаюсь. В нашей профессии успех измеряется не грамотами на стене кабинета и не количеством стобалльников, хотя это, безусловно, огромная радость. Успех учителя – это когда твой выпускник спустя десять лет звонит тебе не чтобы узнать, как поступить в очередную магистратуру, а просто сказать: «Наталья Геннадьевна, спасибо, вы тогда единственная в меня поверили».

За долгие годы в школе, из которых последние веду свой родной класс МЧС, я поняла: современный учитель – это не транслятор параграфов из учебника. Мы живём в мире, где любой факт гуглится за три секунды. Поэтому первое и главное качество – быть человеком. Живым, настоящим, способным на ошибку. Дети с их встроенным детектором лжи за версту чувствуют фальшь. Если ты сам не горишь, то никого не зажжёшь. Можно идеально знать методику преподавания, но, если в твоих глазах пустота, география так и останется для детей просто набором цветных пятен на карте.

Быть современным учителем – это каждый день добровольно выходить на тонкий лёд человеческих душ. И когда видишь, как твои трудные ребята из класса МЧС становятся опорой для всей школы, как они первыми бегут на помощь, если кому-то плохо, понимаешь, что все эти годы и тысячи проверенных тетрадей были не зря. Это и есть настоящий успех.

– Как вы справляетесь с многозадачностью и высоким ритмом работы?

– Как справляюсь? Я давно перестала с ним бороться. Если пытаться обогнать школьный пульс, он тебя просто сомнёт. Мой секрет – в смене масштабов. Когда чувствую, что зашкаливает административная суета, бумаги грозят похоронить меня под собой, а в мессенджере сто неотвеченных сообщений от родителей, я иду на урок. Вхожу в класс, говорю: «Дети, закрываем ноутбуки. Сегодня мы идём к вулканам». И через пять минут я уже не советник, я – проводник. Мы вместе стоим на краю огнедышащей горы, и у мальчишки с последней парты, который вчера хулиганил в столовой, горят глаза. В этот момент масштаб меняется. Проблема с отчётом превращается в точку на карте, а перед тобой – огромный живой мир. Этот ритм не высасывает – он наполняет. Главное – не позволять суете украсть у тебя суть. А суть нашей работы – это всегда человек.

– Если бы у вас была возможность сказать что-то одно всем своим ученикам – и тем, кто уже давно вырос, и тем, кто сидит за партами сейчас, – какие это были бы слова?

– Я бы сказала: «Живите свою собственную жизнь, а не ту, которую от вас ждут другие. Карты вашей жизни – только в ваших руках. Я научила вас читать их, определять азимут и отличать добро от зла. Теперь идите. Ошибайтесь, падайте, влюбляйтесь, стройте свои города. А если вдруг заблудитесь в густом тумане, вы знаете, где находится мой кабинет. Дверь всегда открыта. Я здесь. Я всегда рядом».

Эльвира Лукманова

Фото Сергея Крамскова