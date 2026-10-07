Педагоги Башкортостана завершили работу на форумах в Москве

С 20 сентября по 2 октября в течение трёх дней участники обсуждали ключевые вопросы образовательной и воспитательной работы: методы воспитания, формирование патриотического и гражданского сознания у школьников, управление образовательными организациями и профориентацию учащихся.

Все события форумов — в том числе активности Форума классных руководителей и «Клуба директоров» — транслировались в режиме онлайн на платформе VK Видео (https://vkvideo.ru/playlist/-204936543_39). В рамках программы педагоги изучили функционал платформ «Сферум в МАХ» и «Учи.ру». Кроме того, эксперты подготовили серию подкастов для учителей — они будут опубликованы осенью в сообществах Форума классных руководителей.

Делегация Башкортостана активно включилась в работу площадок. Роза Низаева, посол Форума классных руководителей от республики и учитель начальных классов школы № 14 им. Героя Советского Союза Ивана Ёлкина (г. Туймазы), посетила форум уже в четвёртый раз. По её словам, программа нынешнего года получилась особенно насыщенной и ориентированной на практику. Педагог подчеркнула, что личная история классного руководителя — один из важнейших инструментов воспитания: «После трёх дней Форума есть чёткое ощущение: мы вместе делаем большое дело».

Для Насимы Ёкубовой, учителя начальных классов средней школы № 5 села Иглино Иглинского района, участие в форуме стало дебютным. Она отметила ценность живого обмена опытом с коллегами из разных уголков страны: «Мне удалось познакомиться с педагогами из других регионов, обменяться опытом и зарядиться новыми идеями. Эмоции переполняют — их невозможно описать словами, это нужно увидеть своими глазами!»

Впервые приняла участие в мероприятии и Екатерина Рожкова — куратор группы СПО и преподаватель Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Особенно ценными для неё стали панельные дискуссии с ведущими экспертами и возможность пообщаться с единомышленниками. «ФКР — это чудесный опыт, мотивирующий на развитие в сфере образования и воспитательной работы. Форум дал новые идеи и заряд сил на весь учебный год!» — поделилась Екатерина.

Первый Форум директоров школ был посвящён приоритетным задачам российской системы образования. Участники и эксперты обсудили перспективы проекта «Клуб директоров», а также новые форматы работы управленцев с учётом государственной образовательной политики. На заседании клуба разобрали актуальные вызовы и возможные векторы развития профессионального сообщества.

Директор средней школы № 21 города Салавата Элина Антонова отметила практическую пользу отдельных сессий — в частности, посвящённых воспитательной работе и цифровой трансформации, включая внедрение искусственного интеллекта: «Мероприятие получилось по‑настоящему масштабным и содержательным. Сессии дали конкретные идеи, которые планирую внедрить в школе. Форум стал отличной площадкой для профессионального роста и выстраивания партнёрств. Надеюсь, он станет доброй традицией».

Разима Мустафина, директор средней школы села Юмашево Чекмагушевского района, также осталась под сильным впечатлением от форума: «Первый Всероссийский форум директоров школ в Национальном центре „Россия“ поразил своим масштабом и насыщенной программой. Заседание „Клуба директоров“ позволило обменяться ценным опытом. Всё прошло просто супер — это событие стало мощным импульсом для развития всей системы образования».

Стратегическим партнёром форумов выступила компания VK, информационным партнёром — организация «Диалог Регионы», а партнёром просветительской программы — Российское общество «Знание».

Галина Морозова

Фото: пресс-служба ФКР