«Университетские смены» в СФ УУНиТ

Гостями стерлитамакского вуза стали ребята из Луганской Народной Республики. Организаторы подошли к делу с душой: для школьников подготовили насыщенную, продуманную до мелочей двенадцатидневную программу. Ребят ждет глубокое погружение в научную жизнь филиала: посещение высокотехнологичных лабораторий, знакомство с ведущими преподавателями и молодыми учеными, а также интерактивные мастер-классы, которые помогут им по-новому взглянуть на мир науки и определиться с будущей профессией.

Но знакомство с вузом — это лишь часть большой программы. Организаторы позаботились о том, чтобы гости смогли прочувствовать колорит и гостеприимство принимающего региона. В планах у ребят - пешеходные прогулки по уютным улицам Стерлитамака, знакомство с его историей и архитектурой, а также масштабные поездки по самым живописным и значимым местам Республики Башкортостан.

Старт проекту был дан в атмосфере настоящего праздника. Открытие смены запомнилось бурей эмоций: на сцене актового зала развернулось яркое представление, подготовленное творческими коллективами университета. Звучали современные песни, сменялись эстрадные и народные танцы, а зрительный зал неизменно взрывался искренними, бурными аплодисментами.

Особым, почти сакральным моментом программы стало выступление музыканта с кураем — древнейшим башкирским духовым инструментом. Уникальный, мягкий и теплый тембр курая, удивительно близкий к человеческому голосу, словно перенес всех присутствующих в бескрайние башкирские степи и к величественным подножиям седых Уральских гор.

С приветственным словом к участникам обратился и.о. директора СФ УУНиТ, заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук Павел Николаевич Алешин:

«Добрый день, дорогие гости, рад вашему хорошему настроению, добро пожаловать на нашу гостеприимную землю. Мы подготовили вам ряд сюрпризов, я думаю, будет очень интересно и увлекательно. Сюрпризы, конечно же, приятные: и творческие моменты будут реализованы, и спортивные. И, я думаю, вы все сохраните это хорошее настроение».

Напомним, что «Университетские смены» — это не просто традиционный летний лагерь и не банальная ознакомительная экскурсия. Это глубокий, системный федеральный проект, который был запущен по прямой инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина еще в 2022 году. За годы своего существования проект доказал свою невероятную эффективность, став надежным мостом между школьным образованием и высшей школой. Он дает подросткам возможность на несколько дней примерить на себя роль студентов ведущих вузов страны.

Для самого Стерлитамакского филиала УУНиТ участие в столь значимом федеральном проекте - это не только высокая репутационная ответственность перед Министерством и обществом, но и реальный, долгосрочный вклад в профориентацию молодежи.

Источник и фото: пресс-служба СФ УУНиТ