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Образование
19 Октября , 07:32

VIII Статистический диктант

VIII Статистический диктант проходит с 13 по 22 октября и посвящён 215‑летию российской государственной статистики.

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VIII Статистический диктантVIII Статистический диктант
VIII Статистический диктант

Особенность акции — диктант доступен в течение 215 часов подряд: по одному часу за каждый год истории статистики. Участники могут выбрать любое удобное время для прохождения.

Принять участие могут жители России и других стран, владеющие русским или английским языком — возраст не имеет значения.

Диктант представлен в двух уровнях сложности:

- школьный (для участников 12–18 лет): 15 вопросов, на выполнение отводится 30 минут;

- углублённый (для взрослых): 30 вопросов, время на прохождение — 45 минут.

По итогам диктанта каждый участник получит электронный именной сертификат. Результаты будут размещены на платформе «Россия — страна возможностей».

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте: sd.rosstat.gov.ru/

По информации администрации г. Стерлитамак

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