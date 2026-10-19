VIII Статистический диктант

Особенность акции — диктант доступен в течение 215 часов подряд: по одному часу за каждый год истории статистики. Участники могут выбрать любое удобное время для прохождения.

Принять участие могут жители России и других стран, владеющие русским или английским языком — возраст не имеет значения.

Диктант представлен в двух уровнях сложности:

- школьный (для участников 12–18 лет): 15 вопросов, на выполнение отводится 30 минут;

- углублённый (для взрослых): 30 вопросов, время на прохождение — 45 минут.

По итогам диктанта каждый участник получит электронный именной сертификат. Результаты будут размещены на платформе «Россия — страна возможностей».

Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте: sd.rosstat.gov.ru/

По информации администрации г. Стерлитамак